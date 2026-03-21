お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコが、長男の結婚式に参列したことを報告した。２１日に自身のインスタグラムを更新し「昨日、無事長男の披露宴が終りました」という。「私も新郎の母としてデビューしました。最後の挨拶、新郎の母としてスピーチさせていただきました。お祝いしてくださった皆様、披露宴に出席してくださった皆様、すべての方にに感謝してます。本当にありがとうございました」（いすれも原文ママ）と祝福に