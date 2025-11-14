この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「東京都内の病院7割が赤字で都の提言「診療報酬10%上げ」は暴論です」と題した動画を公開。都内病院の7割近くが赤字経営に陥っている問題に対し、東京都が提案した「診療報酬10%上げ」は根本的な解決にならない「暴論だ」と厳しく批判した。



動画で高須氏は、都内病院の約7割が赤字であるという報道に触れ、その原因としてインフレや物価高騰による経費増大を挙げる。これに対し、東京都が診療報酬を約10%引き上げるよう国に求めたことを紹介しつつも、高須氏はこれを「暴論です」と一蹴した。高須氏によれば、問題の根源は単なる資金不足ではなく、日本の医療が抱える構造的な問題にあるという。



高須氏は、医療現場の負担が増大している具体例として、訴訟リスクを回避するための膨大な同意書作成や、セカンドオピニオン対応の増加などを指摘。これらは医師の事務作業を増やしているものの、収益には直結しにくいと説明した。さらに、日本の病院の8割が民間経営であるにもかかわらず、収入は国が定めた公定価格（診療報酬）に縛られているという「民間なのに公定価格という歪んだ構造」こそが、赤字を生む根本原因だと断じた。



その上で高須氏は、解決策として「いっそのこと警察や消防署みたいに全部公的な機関にしてしまう」という大胆な提案を提示。病院を完全公営化し、税金で運営すれば、利益を追求する必要がなくなり、過剰な検査や投薬といった「無駄な医療」を削減できると主張する。診療報酬を10%上げたところで、利益を出すためにかえって無駄な医療が増え、国民の負担が増すだけだと警鐘を鳴らし、医療制度のあり方そのものを見直す時期に来ていると訴え、動画を締めくくった。