米大リーグのドジャースの公式インスタグラムが2025年11月14日に更新され、MLBのMVPを大谷翔平選手が獲得したことを報告。ポストに投稿された大谷選手の写真が、妻の真美子さんと、愛犬のデコピンと同じカラーだとして話題になっている。

「デコカラ一ですね」

MLBで今シーズン最も活躍した選手に贈られるMVP。大谷選手は3年連続、通算4度目のMVPを満票で獲得した。

ドジャース公式インスタグラムは受賞発表後に「UNANIMOUS MVP.」とつづったポストを投稿し、受賞の瞬間を捉えた大谷選手の写真を公開。

大谷選手は茶色のセーターに白いパンツを着用し、愛犬デコピンにキス。同じソファには妻の真美子さんも茶色のワンピースを着用して座っており、ふたりでデコピンを抱きしめる形となっていた。

また、別のポストでも大谷選手は同じ茶色のセーターでカメラの前に登場し、受賞の喜びについて語っていた。

このポストのコメント欄には、「お洋服デコピンくんにあわせたのかな？」「おめでとうございます！！2人と1匹、可愛すぎです」「大谷さん真美子さん、デコカラ一ですね」という声が集まっていた。