2024年8月26日のまる見えは・・ハラハラドキドキの連発 真夏なのにゾクっと背筋が凍る戦慄の瞬間SP
8月26日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は
ハラハラドキドキの連発 真夏なのにゾクっと背筋が凍る戦慄の瞬間SP
＜19時00分〜21時00分＞
出演者情報
MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）
スペシャルパネリスト：ビートたけし
ゲスト
秋元真夏
あの
インディアンス
上杉柊平
岡田圭右（ますだおかだ）
羽鳥慎一
（50音順 敬称略）
エージェント：ジミー フセーン（スウェーデン）、ジョルディ ミワ（南米）、ティム・ケリー（イギリス）、マシュー・チョジック（アメリカ）、モハメド・ミザヌル・ラハマン・シャヒン（バングラデシュ）
ゲスト声優：武内駿輔
★都会で暮らす動物をピンチから救え★
イギリスでは都市化が進み、生活する場所を追われた野生動物が街に出没することも・・・。
時には野生動物が予想もしないケガをするケースがある。
車のホイールに挟まってしまった危機一髪の子ギツネ、
瓦礫の下敷きになってしまったアナグマなど、
街中の至る所に出没する野生動物を救う人たちを追った番組
★南米国境警備隊★
まる見えではおなじみの犯罪に手を染める入国者と国境警備隊との戦いに密着した
人気シリーズの南米版。今回は、そろってＸ線検査にかけられる怪しい兄弟や、
しれーっと逃亡をはかる女性が登場します！
★運命を分ける日★
突然、襲いかかる自然の猛威から危機一髪で生還した人々を記録したドキュメンタリー！
ハリケーンに直撃した家族が撮影した緊迫映像や火山の噴火で灼熱のマグマが民家を襲う様子など・・・
カメラがとらえた桁外れの自然の猛威と、
恐ろしい自然災害から危機一髪の生還をはたした人たちの
衝撃の瞬間をご覧ください。
★両親のせいで収容所に送られた幼い孫を探す祖父★
7人の孫を救い出そうとスウェーデンのおじいちゃんが奮闘！
孫たちがいるのは中東シリアの難民キャンプで、食べ物も水も足りずに栄養失調の危機にあった。
すぐに孫たちの引き取り要望を出すが、政府から拒否されてしまう。
実は孫たちの母親が過激派組織の一員であり、
孫たちはそこで生まれたテロリストの子どもとみなされていた。
果たしておじいちゃんは孫たちを無事に救出することができるのか？
★裸のサバイバル★
まる見えではおなじみの人気シリーズ
初対面の一組の男女が裸で挑戦する「裸のサバイバル」！
今回の挑戦者は、「役立たずの人」が大嫌いな男性と、サバイバル未経験の女性！
案の上、役立たずの彼女に、男はどんどん不機嫌になっていく！
果たして２人はどうなるのか？最終日に起こる危機一髪のアクシデントにも注目です！
★危険なお仕事 バングラデシュ★
バングラデシュの首都のダッカは、世界有数の人口密度を誇り、
４時間超の大渋滞は当たり前、
車や自転車がわずかなすき間を狙って奪い合う危険地帯。
さらに鉄道も、乗る人が多すぎて車内だけでは収まり切れず、
屋根や車両の壁にまで人が張り付く始末。もう、走るだけで危ないんです。
今回、そんな列車を使って、実に６００万人もの人たちが、大混雑のダッカにおしよせる。
命がけで列車に乗り込む巡礼者たちと危険をかえりみずに働く人たちに密着。
ハラハラドキドキの危機一髪映像やちょっと笑える映像を、カウントダウン方式で
ご覧ください！