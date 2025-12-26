東京シティ競馬（TCK）は、12月29日に大井競馬場で行われる「第71回東京大賞典（G1）」を、フジテレビ系列およびBSフジを含む全10局で生中継する特別番組「東京大賞典2025」を放送する。番組には新たに、JRA所属の矢作芳人調教師と古川奈穂騎手が出演することが発表された。【TCK】生成AIが描く“裏の東京大賞典”…年末G1を彩る最新WEB CM公開豪華出演者、佐々木主浩、塚田僚一など同番組では、TCK年間イメージキャラクターを