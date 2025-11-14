米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会（BBWAA）の投票で選出されるリーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。3年連続は2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位となった。NHK-BSでも中継されていたが、MVP発表の瞬間やインタビューなど現地映像が放送されず。最後にアナウンサーが謝罪した。

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打に加え102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。56本塁打、132打点でリーグ2冠のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、43本塁打、105打点、38盗塁のフアン・ソト外野手（メッツ）を抑え、満票での受賞となった。

NHK-BSでも受賞についての放送がなされていたが、大谷のインタビューやMVP発表の瞬間など、現地の映像は流れなかった。その後、ア・リーグでMVPを受賞したジャッジ（ヤンキース）の受賞シーンは放送されていた。番組の最後で、アナウンサーが「大谷選手のMVP受賞の様子をお届けできず、失礼いたしました」と謝罪した。

MVPはBBWAA所属の記者30人の投票で決定。大谷はエンゼルス時代の2021、2023年、ドジャース移籍1年目の昨年もMVPを受賞。過去3度はいずれも満票だった。



（THE ANSWER編集部）