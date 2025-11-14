俳優・火野正平さん（享年75）が逝去してから1年が経過した。

生前、“元祖プレーボーイ”と呼ばれていた火野さん。’71年に一般女性・Aさんと入籍し、1男1女をもうけたものの、同年に女優・新藤恵美さん（76）との不倫が報じられ、翌年にAさんと別居。籍は抜かず、 ‘73年の大河ドラマ『国盗り物語』に出演して有名になった後も数々の女性と浮名を流した。

その後、’81年から一般女性・Bさんと交際し、2人の娘に恵まれ、最後まで事実婚関係を貫いた。

亡くなった後も火野さんは多くのファンに愛されている。日本各地を自転車で巡る‘11年のスタートの紀行番組『こころ旅』（NHK BS）は、火野さんの後を継ぎ、女優・田中美佐子（66）が2代目旅人に就任したものの、蔵出しスペシャルと称し、火野さんの過去の旅の姿がたびたび放送されている。

火野さんの一周忌を前に本誌は、内縁の妻であったBさんに話を聞いた。

――間もなく一周忌ですが。

「そういうことですね」

――どんな一年でしたか。

「火野との生活で、私は楽しい人生過ごしたし、娘2人が生まれたし。火野が残したものを、大事にしています。家族は仲良くて、よく旅行に出かけたことを思い出しています」

――『こころ旅』で、多くの方が火野さんを忍んでいますが。

「とても有難いことです。私たちにとっても、とても支えになっています」

火野さんが“残したもの”が今も多くの人々の生きがいとなっている――。