カヤック<3904.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１９０億円から２００億円（前期比１９．６％増）へ、営業利益を７億円から１０億円（同２．８倍）へ、純利益を４億円から７億円（同４．７倍）へ上方修正した。８月に発表した修正値を更に上回る勢いでハイパーカジュアルゲームが好調に推移しており、７～９月期に過去最高のダウンロード数を記録するとともに、累計ダウンロード数が１５億を突破していることなどが売上高・利益を押し上げる。



同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高１４２億２２００万円（前年同期比１８．８％増）、営業利益７億４００万円（同３．５倍）、純利益６億４６００万円（同５３．８倍）だった。ハイパーカジュアルゲームで３本の新作タイトルをリリースした影響などでダウンロード数が四半期ベースで過去最高を更新したことが貢献。ｅスポーツやちいき資本主義サービスなども伸長した。



出所：MINKABU PRESS