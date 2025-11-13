LINEヤフーは、法人向けの「LINE公式アカウント」の有料オプション「チャットProオプション」に新機能「AIチャットボット（β）」を追加した。

「AIチャットボット（β）」は、ユーザーから送られてきたチャットの内容を生成AI（OpenAIのAPIを利用）が判別し、あらかじめ用意されたQ＆Aリストの中から適切な回答を選び出し、自動返信する仕組み。

これにより、企業や店舗は営業時間外や休日であっても、ユーザーからの問い合わせに即時対応が可能となる。なお、ユーザー側が「LINE公式アカウントAI機能での情報利用」をオンにしている場合にのみ自動返信が行われる仕様となっている。

設定するQ＆Aは、「LINE公式アカウント」のオーナーがアップロードしたPDFファイルや画像データ（JPEG、PNG）を生成AIが解析し、自動生成する。生成されたQ＆Aは管理画面で自由に編集・追加が可能。テンプレートを使った個別作成やCSVによる一括登録にも対応している。

「AIチャットボット（β）」を利用するには、「チャットProオプション」への加入が必要となる。利用金額は月額3300円。