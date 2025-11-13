令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

11月12日（水）に放送された同番組では、“男性の下心”について白熱トークが展開された。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティだ。

今回はさらば青春の光・東ブクロと岡田紗佳をゲストに迎え、最先端女子の実態を学ぶ企画「イマドキ女子の何でもランキング」を実施。深夜の繁華街で美女たちに一斉調査を行い、そのリアルな意見に対して3人が激論を繰り広げた。

番組内で、女性に対して下心は結構隠していると切り出した東ブクロ。さらに「出されるでしょ？下心」と2人に尋ねると、岡田は「グイグイ来ない人の方が好き。（下心を）出されたら秒で逃げますね」と明かした。

【映像】森香澄、下心丸出し男をどう撃退する？巧妙なテクにモテ芸人も感心「上手やわ〜」

この答えに東ブクロが「どうやって付き合ってきた？今まで」と驚くと、「友達からが多いです。もともとよく遊んだりしてる仲間の一人みたいな…」と過去の恋愛を振り返る。

一方の森は「この人、私のことめっちゃ好きなんだなってのがわかってからお付き合いすることが多い。だから下心は見えてる、基本的には」といいつつも、「だけど、下ネタ的な下心はいらないです」と言い放つ。

「今日おうちに連れてかれるために声をかけて来てるんだという下心を出されたら、『え？いいんですね？一回で』『今日で終わりますよ』みたいな」と男性が下心を出さなければよかったのに…感を出すという森。

そんな森の“下心丸出し男”の撃退法に恋愛経験豊富な東ブクロは「上手やな。でもそれ男は傷つかへんわ。俺とはちゃんと付き合おうと思ってくれてたんちゃうかもって思っちゃう」と驚き、「うまいな、このテクニック」と感心していた。