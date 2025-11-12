ソリトンシステムズ<3040.T>＝動兆しきり。１０月下旬につけた年初来高値更新を視界に捉えている。サイバー攻撃対応のセキュリティー対策ソフトや認証システムなどへの展開で実績が高く、人工知能（ＡＩ）分野でも先駆し高い技術力に定評がある。高市政権ではサイバーセキュリティー分野を戦略分野として重点投資する構えを示しており、同社はその流れに沿う銘柄として注目度が高い。業績も時流を捉えた認証及びアクセス制御などのクラウドサービスで需要獲得が進み、２５年１２月期第３四半期（２５年１～９月）の営業利益が前年同期比８割増となる１８億６４００万円と急拡大しており、通期見通しの２２億円予想は上振れする可能性がある。



ミナトホールディングス<6862.T>＝ストップ高。産業機器向けメモリーモジュールの製造・販売を主力とするデジタルデバイス事業のほか、デジタル会議システム関連機器の販売、ＲＯＭ書き込みサービスなどのソリューション分野でも実績が高い。１１日取引終了後に発表した２６年３月期上期（２５年４～９月）決算は営業利益が前年同期比５０％増の７億円と大幅な伸びを達成しており、これを材料視する買いを呼び込む格好となった。テレワークソリューション事業やＲＯＭ書き込みサービスなどが好調で、メモリーモジュールの製造・販売は利益面で前年同期を下回ったものの、メモリー価格の上昇が寄与して想定を上回った。同社の通期営業利益は８億５０００万円（前期比１１％増）を見込んでいるが、進捗率を考慮して大幅に上振れする公算が大きい。



愛眼<9854.T>＝低位株の強みを発揮し急伸。一時２０％を超える急騰で２１２円まで駆け上がる場面があった。眼鏡や補聴器などを取り扱う専業大手で「メガネの愛眼」ブランドで知名度が高い。競争激化のなかも価格改定効果などに伴い利益率が改善し、足もとの業績は回復色が強い。１１日取引終了後に発表した２６年３月期上期（２５年４～９月）決算は営業損益が２億６００万円（前年同期は４６００万円の赤字）と黒字化を果たした。店舗での対面型販売が平時の状態に戻り売上高に寄与したほか、製品価格転嫁による採算改善が反映された。株価は２００円未満に位置していたことで、個人投資家の短期筋の参戦を促したほか、信用買い残の整理が進捗していることも需給面で株高を助長した。なお、日証金では貸株申し込み制限の対象となっている。



アジアパイルホールディングス<5288.T>＝マド開け急伸。一時前日比２００円高の１４２５円、率にして１６％を超える上昇で年初来高値を約２カ月ぶりに大幅更新した。コンクリートパイルの製造及び施工で業界首位の実力を有するが、ＴＳＭＣ案件や大阪ＩＲ案件など超大型物件の獲得に伴い、業績は急拡大途上にある。１１日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益段階で従来予想の７３億円から９０億円（前期比２．１倍）に大幅増額した。業績修正前から今期は２期ぶりとなるピーク利益更新見通しにあったが、これを大きく上乗せする形となっている。好業績を背景に年間配当も上乗せし、今期は従来計画の４８円に２円増額となる５０円とすることを併せて発表しており、これも物色人気を増幅する背景となっている。配当利回りは株価急騰後でも３．６％弱と高い。



日本精機<7287.T>＝３連騰で新値街道復帰。１１月６日につけた年初来高値１８５２円を奪回した。自動車用計器や二輪車用計器のトップメーカーで、ヘッドアップディスプレーでも世界首位級の実力を有するが、足もとの業績は二輪車用計器が好調で全体収益を牽引し、急回復トレンドに入っている。１１日取引終了後に発表した２６年３月期上期（２５年４～９月）決算は営業利益段階で前年同期比５２％増の５２億４７００万円と大幅な伸びを達成。特に７～９月期でみると同利益は前年同期比２．９倍という高変化を示しており、これをポジティブ視する形で投資資金が流入した。株価指標面ではＰＢＲが０．５倍弱と解散価値の半値水準にあり、水準訂正余地の大きさも意識されている。



ＭＴＧ<7806.T>＝物色人気でストップ高。急反騰しフシ目の４０００円大台復帰となった。美容、健康関連機器の開発・販売を手掛けるファブレスメーカーで足もとの業績は絶好調に推移している。１１日取引終了後、２５年９月期の決算を発表、営業利益は前の期比３．３倍となる１０６億６５００万円と急拡大し過去最高利益を大幅に更新した。また、２６年９月期についても収益拡大基調に陰りはみられず、同利益は前期比２２％増の１３０億円と大幅増益で連続過去最高更新を見込む。好業績を背景に株主還元も強化し、前期年間配当を従来計画に７円増額となる２５円（前の期実績は１３円）としたほか、今期は更に５円増配となる３０円を計画しており、これも株価を強く刺激する格好となっている。



