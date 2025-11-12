この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた　#FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。この動画は、日本に到着したばかりの外国人に無料で観光案内と送迎を提供する企画「FREE RIDE」の様子を記録したものだ。今回は、初来日だというアメリカ人の男女をもてなした。

動画では、出演者のJukia氏が空港で出会ったアメリカ人男女を浅草へ案内する。日本の食事と文化を楽しみにしていたという女性は、浅草寺の光景を前に「信じられない」と驚きを隠せない様子だ。抹茶好きだという女性は、道中で立ち寄ったカフェの抹茶ラテに「本当に幸せ」と満面の笑みを見せた。一方、ほうじ茶ラテを初めて飲んだ男性も「こんな味はアメリカにはないね。美味しいよ」と、その独特の風味に感銘を受けたようだ。

旅の締めくくりは寿司屋での食事だ。特にウニを食べた女性は、「オーマイガッ」と言葉を失い、目を閉じてその味をじっくりと堪能する。男性も「美味しくないものが一つもない」と、本格的な寿司に満足した様子であった。一日を終え、男性は「日本の素晴らしい初日になった」とJukia氏に感謝を伝えた。

見知らぬ国での温かいおもてなしと、そこで出会う日本の魅力。この動画は、旅先での一期一会の大切さと、日本の食や文化が与える感動を改めて教えてくれるだろう。

YouTubeの動画内容

00:18

企画「FREE RIDE」の説明
11:56

浅草寺に到着、アメリカ人男性のリアクション
19:46

抹茶ラテとほうじ茶ラテの感想
27:07

初めての本格的な寿司に感動
36:22

最高の一日だったと感謝を伝える

関連記事

心温まる出会い！日本人が見せた「おもてなし」に外国人観光客も笑顔

心温まる出会い！日本人が見せた「おもてなし」に外国人観光客も笑顔

 「最高の初日だ！」アニメ好き外国人が秋葉原で大興奮！日本のおもてなし旅

「最高の初日だ！」アニメ好き外国人が秋葉原で大興奮！日本のおもてなし旅

 スカイツリーの絶景とお好み焼きに大興奮！デンマーク人へのおもてなし旅

スカイツリーの絶景とお好み焼きに大興奮！デンマーク人へのおもてなし旅
もっと見る

チャンネル情報

イチマルク │ FREE RIDE_icon

イチマルク │ FREE RIDE

YouTube チャンネル登録者数 13.30万人 356 本の動画
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube