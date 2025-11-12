プロ野球のフリーエージェント（FA）権行使の申請期間が11日に終了し、日本ハムは松本剛外野手（32）が国内FA権を行使したと発表した。12日にFA宣言選手として公示され、13日から全ての球団との交渉が可能となる。今季、外野を固定できなかった巨人が、獲得に向けて調査に乗り出すことが分かった。

悩んだ末に、松本剛が大きな決断を下した。今シーズン終了後に複数回、球団側と交渉を重ねた上で、国内FA権を行使する意思を伝え、申請書類を提出。球団を通じて「ファイターズからはありがたい提示をしていただき、感謝しています。ただ、自分に対する他球団の評価を聞いてみたく、この決断に至りました」とコメントした。

22年に打率・347でパ・リーグ首位打者に輝き、外野守備にも定評のある右の巧打者。あす13日から他球団との交渉が解禁となるが、獲得調査に動き出すのが巨人だ。リーグ連覇を逃し、3位に終わった今季は外野手の失策が12球団ワーストの19。先発起用は左翼が14人、右翼が9人と固定できず、8人がスタメン出場した中堅もヘルナンデスの37試合が最多と日替わりのオーダーが続いた。

松本剛は五十幡、矢沢ら若手の台頭もあって、今季は出場66試合で打率・188、7打点、0本塁打に終わったが、117試合に出場した22年は0失策で終えるなど、安定した外野守備は折り紙付き。年俸1億1000万円で人的補償が必要なBランクとみられるが、右の外野手は長野が今季限りで現役引退するなど補強ポイントに合致する。

独走優勝を許した阪神は近本が138試合に先発するなどセンターラインが安定。巨人は今季、2年目の泉口が遊撃で台頭し、正二塁手の吉川とともに中堅も確立したい狙いがある。阿部監督は今季終了後、「リーグワーストとか12球団ワーストだとか、そんな数字ばかりだった。反省として受け止めます」と来季に向けて巻き返しを誓っていた。

松本剛は少年時代は何度も東京ドームに足を運ぶなど大の巨人ファンだった。日本ハムでは22年オフから選手会長に就任し、精神的支柱としてチームの低迷期を支え、多くの後輩から慕われる人格者。プレー以外でもチームへの好影響を与えてくれる選手だ。外野の中心選手として、巨人が白羽の矢を立てる。

▽巨人の「センター松本」 76年ドラフト5位で入団した松本匡史が有名。82、83年に盗塁王に輝き、83年はリーグ記録の76盗塁をマーク。青い手袋を使用していたことから「青い稲妻」と呼ばれた。06年育成ドラフト3巡目で入団した松本哲也は、翌07年2月の春季キャンプ中に支配下選手に昇格。09年には育成出身の野手では初となる新人王を獲得した。