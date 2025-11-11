山奥で見つけた “3本足”のカニ、3度脱皮した結果…9ヵ月間の飼育記録に「生命の神秘！」「感動です…！」
2本のハサミと5本の脚を失い、わずか3本の足で生きていたサワガニを、山奥の水路で見つけた男性。飼育から9ヵ月、サワガニは驚くべき再生力を見せ、その成長を追った動画シリーズは累計200万回再生を突破する反響を呼んでいる。投稿主で生き物系YouTuber・真釣ちゃんねるさん（@maturich）に話を聞いた。
【写真】3本足のサワガニが脱皮したら…？
■「さまざまな角度から生き物の魅力を発信していきたい」
――3本足のサワガニ“ミサワ君”の成長動画が大人気です。脱皮によって手足が再生したことに驚きましたが、この9ヵ月間の飼育で特に印象的だったエピソードを教えてください。
「1回目の脱皮でほとんどの足が再生したことや、脱皮直前に欠損した足やハサミの付け根に薄い膜のような袋ができ、その中に小さな足やハサミが作られているのがうっすらと見えたことなど、印象的な場面は多々ありました。その中でも一番印象に残っているのは、飼育当初の足3本の状態でも、残った足で器用にエサを引き寄せ、口へ運んでしっかり食べていた姿です。指の爪ほどの小さなカニの生命力の強さに、本当に驚かされました」
――懸命に生きる “ミサワ君”にはファンも多く、「応援してます！」「続きが楽しみ！」などのコメントが多数寄せられています。視聴者の反響をどのように受け止めていますか。
「自分と同じように、この小さな生き物の生命力のすごさを感じてくださる方がたくさんいることを、とてもうれしく思っています」
――飼育から9ヵ月の間に3度の脱皮があり、手足はほぼ完全体になりました。今後の飼育プランを教えてください。
「今後は、新しく自然感のある水槽を作りたいと思っています。その中で過ごすミサワ君の様子を、また皆さんに見ていただきたいです」
――さまざまな生き物の飼育・観察動画を配信する真釣ちゃんねるさん。発信を通じて伝えたい想いをお聞かせください。
「当初から“身近な生き物の魅力を伝えたい”という想いで発信しています。今後も、『身近な生き物にはこんな能力がある』『世の中にはこんな生き物が存在している』『実はこの生き物にはこんな一面もある』といったように、さまざまな角度から生き物の魅力を発信していきたいと思っています。そして、それを実現できる“男のロマン”的な憧れの飼育環境も作っていきたいです」
