５回の自殺企図のうち心中３回…“死にたがり”文豪・太宰治がそれでもなお日本人に愛され続ける理由

「僕はね、キザのやうですけど、死にたくて、仕様が無いんです」と短編『ヴィヨンの妻』で吐露した日本を代表する文豪・太宰治。しかし5回にも及ぶ自殺未遂と最期の入水によって世間が注目したのは、作品ではなく“死にたがる太宰”自身だった。

【画像】太宰が死をほのめかした短編小説

愛に飢えた太宰の自殺企図歴をたどった『文豪の憂鬱な癖』より一部抜粋、再編集してお届けする。〈全４回のうち1回目〉

5回の自殺企図で周辺の気を引く寂しがり屋

死の前年にあたる1947（昭和22）年に発表した、短編小説『ヴィヨンの妻』のなかで、太宰治は主人公の夫である詩人・大谷に次のようにいわせた。モデルは自分自身だ。

――僕はね、キザのやうですけど、死にたくて、仕様が無いんです

太宰といえば、何度も自殺を試みた文学者として誰もが思い浮かべる存在であり、このセリフはいかにも彼らしいと感じられるかもしれない。ただし、太宰が本気で「死にたい」と思っていたのか、疑われる節もある。

太宰の自殺の回数は、初めて自殺を試みた旧制高校のときから、玉川上水で本当に亡くなってしまう38歳までの18年間でなんと5回にも及ぶ。



そのうち3回は女性を伴った心中だった。彼はその死に損ないの経験や自殺願望を作品のネタに使ったり、周囲に吹聴して回ったりと、世の中の注意を引きつけた。世間は次第に、太宰の作品ではなく、太宰がどうくたばるかに関心を寄せるようになっていく。



いくら立派な死生観を抱いていようと、やたらに“死”を仄めかしていれば、「ただの死にたがり」と軽くあしらわれてしまうのは仕方がない。



もちろん、太宰にまったく真剣味がなかったわけではない。そもそも彼をこれだけ「自死」へと引き寄せた要因のひとつとして、芥川龍之介への傾倒が挙げられる。そして、生涯にわたって愛憎が交錯し続けた、自身の生い立ちも大きな要因であった。

大地主の家に生まれるも愛情には恵まれない幼少期

太宰治は、1909（明治42）年、青森県北津軽郡金木村（現在の五所川原市）で「金木の殿様」と呼ばれた津島源右衛門の六男として生を受ける。本名は津島修治である。



明治維新とともに金融業に乗り出した津島家は当時最盛期を迎え、青森で三番目という大地主にまでなっていた。父の源右衛門は衆議院議員から高額納税者として貴族院議員に、兄の文治も衆議院議員、青森県知事、参議院議員を務めるという家柄だった。



小作人300人に任せる津島家の田畑は2000ヘクタール、東京ドーム約430個分にもあたる。現在では「斜陽館」という名で公開されている実家には、19もの部屋があって使用人が30人もいたという。

太宰は多忙な父と病弱な母に直接育てられることはなく、5～6歳までの人格形成期におもに接していたのは、母親代わりの母方の叔母・キヱと子守の少女・たけくらいであった。この幼少期の環境こそが太宰ののちの人生に大きな影響を与えている。



生まれつき敏感で人間を恐れるような質ではあったが、裕福な家庭に生まれながらも両親から十分な愛を受けずに過ごしたことで、太宰はどこまでも満たされない愛情に対する渇望と強い依存心を抱くようになっていた。



その一方で、学業では旧制高校まで大秀才として過ごす。それが一種の“放蕩者”へと転じたのには、実家の豊かさが影響を及ぼしている。



旧制弘前高等学校に入学した18歳の1927（昭和2）年、彼は当時の一般的な勤め人が稼ぐ数倍もの仕送りを受け取りながら、流行りのプロレタリア思想にも染まる。その矛盾に悩んだ反動からか、多額の仕送りで花柳界に溺れ、女遊びにふけっている。



芥川龍之介の自殺に大きな衝撃を受けたのも同じ時期だった。この年の5月、青森での講演会で初めてその姿を目にした憧れの作家は、わずか2カ月後にはすでにこの世の人ではなくなっていた。



頬杖をついた芥川の肖像写真を真似て、のちに自分のプロフィール写真を撮らせたほど心酔していただけに、芥川自殺の報を知った太宰がどれほどの喪失感に襲われたのかは想像に難くない。

四度にわたる自殺の失敗、最後は愛人と玉川上水に…

さて、太宰の「死にたがり」遍歴はこうだ。



最初は20歳だった1929（昭和4）年11月、旧制高校期末試験の前夜のことだった。睡眠剤のカルモチンを大量摂取したものの、失敗に終わる。太宰はカルモチンを常用しており、用法用量をよく心得ていたはずなので、はたして致死量を誤るのかどうかは疑問が残るところだ。



なお、この自殺未遂は、左翼思想に傾倒していた太宰が左翼活動家の一斉検挙の情報を掴み、検挙から逃れるための対応だったのではないかとの説もある。



この翌年、東京帝国大学に入学した太宰は、弘前で馴染みだった芸妓・紅子（のちに最初の妻となる小山初代）を東京へ足抜けさせて同棲を始めた。しかし、それを長兄・文治に詰問され、初代との結婚は認められたものの、津島家から除籍されることとなった。



するとその10日後、知り合ったばかりの銀座のカフェの女給・田部シメ子と鎌倉腰越で入水心中を図る。カルモチンを摂取したうえでの入水であったが、結果的に死亡したのはシメ子だけだった。この心中未遂が、初代との結納直後だったというのだから驚きである。

三度目は、1935（昭和10）年3月、鎌倉八幡宮裏山での首つり失敗だった。これは単独での自殺未遂であった。この年は太宰が何度も先延ばししながらも、実家に対して約束した大学卒業の期限だった。ところが結局卒業の見込みは立たず、起死回生を狙った都新聞（現在の東京新聞）の入社試験にも失敗した。



その末の自殺決行であったが、用意した縄が切れて失敗する。首にしっかり真っ赤な縄痕を残してすごすごと帰宅することとなった。しかし、この報に仰天した実家からは仕送りが継続されることとなり、一時的であれ太宰と初代夫婦は東京での生活を続けられることになったのだから不幸中の幸いといえるだろう。



1937（昭和12）年3月、妻・初代との心中未遂が四度目となった。心中に至った理由は、薬物中毒や度重なる芥川賞落選などで心が荒んだ太宰に耐えきれず、浮気に走った初代との仲を精算するためということだった。ただ、このときも使ったのはカルモチンで、案の定、ふたりとも命に別状はなかった。



この四度にわたる「死にたがり」はいずれも、自分自身の手に負えない状況に行き詰まった末の逃避や甘えのように見える。その証拠に、その後の10年間は「死にたがり」の虫が姿を見せていない。心中未遂後に初代と別れ、別の女性と結婚して子供をもうけており、表面的にはモラトリアムのような時期であった。



しかし、四度目の自殺未遂から10年後、性懲りもなく妻以外との女性と恋愛関係に陥った太宰は、1948（昭和23）年6月、恋愛相手である美容師の山崎富栄に迫られるように玉川上水に投身した。



五度目にして自殺が成就してしまうのだが、このときにも太宰が本当に死のうとしたのかを疑う声が挙がった。検死の結果、入水したにもかかわらず太宰はほとんど水を飲んでいなかったのである。つまり、溺死ではなく、入水前に富栄に殺されていたとも推察されるのだ。



ふたりの遺体が発見されるのは入水から5日後の早朝である。赤い紐でお互いの腰を固く結びあった状態で、すでに腐敗が進み、強い異臭が漂っていたという。



遺体が発見された6月19日は奇しくも太宰自身の誕生日だった。現在、6月19日は太宰の小説のタイトルから「桜桃忌」と名づけられ、毎年この日になると太宰の墓がある東京都三鷹市の禅林寺を多くのファンが訪れる。

#2に続く

監修／朝霧カフカ 写真／Wikimedia Commons、Shutterstock

文豪の憂鬱な癖（へき）

朝霧 カフカ (監修)

2025/9/4

1,980円（税込）

288ページ

ISBN： 978-4866734699

★TBS「王様のブランチ」のBOOKコーナーにて紹介されました！（2025年9月6日放送）



『文豪ストレイドッグス（文スト）』の原作者・朝霧カフカ監修！



破滅願望、借金癖、薬物中毒、メンヘラ、少女趣味、不倫癖、酒乱、超甘党、重度の潔癖症、超短気――。

あなたは知っていますか？

日本の文学史に燦然と輝く文豪たちが、じつは驚くべき〝癖（へき）〟に囚われていたことを。



芥川龍之介や太宰治の目を疑うような破滅的な行動、夏目漱石や森鴎外の常軌を逸した食への偏執、川端康成や石川啄木の型破りな借金や金遣い、谷崎潤一郎や田山花袋の変態的な性癖など、35人の文豪がとり憑かれた衝撃の嗜好・性向・こだわり・性分を徹底的に深掘りします。

彼らの人間味あふれる〝こじらせ〟エピソードを読めば、きっとあなたも彼らの新たな魅力に気づくはず！