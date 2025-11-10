FC大阪vs長野 スタメン発表
[11.10 J3第35節](たけびし)
※15:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
DF 37 堤奏一郎
MF 19 増田隼司
MF 25 武井成豪
MF 27 澤崎凌大
FW 10 久保吏久斗
FW 11 利根瑠偉
FW 51 西村真祈
控え
GK 31 菅原大道
DF 5 水口湧斗
DF 34 坂本翔
MF 7 木匠貴大
MF 24 佐藤諒
MF 33 禹相皓
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 39 望月想空
監督
藪田光教
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 23 イム・ジフン
MF 25 田中康介
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 24 砂森和也
MF 10 山中麗央
MF 14 三田尚希
MF 17 忽那喬司
MF 46 古賀俊太郎
MF 47 加藤弘堅
FW 18 浮田健誠
FW 20 加納大
監督
藤本主税
※15:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
DF 37 堤奏一郎
MF 19 増田隼司
MF 25 武井成豪
MF 27 澤崎凌大
FW 10 久保吏久斗
FW 11 利根瑠偉
FW 51 西村真祈
控え
GK 31 菅原大道
DF 5 水口湧斗
DF 34 坂本翔
MF 7 木匠貴大
MF 24 佐藤諒
MF 33 禹相皓
FW 9 島田拓海
FW 39 望月想空
監督
藪田光教
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 23 イム・ジフン
MF 25 田中康介
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 24 砂森和也
MF 10 山中麗央
MF 14 三田尚希
MF 17 忽那喬司
MF 46 古賀俊太郎
MF 47 加藤弘堅
FW 18 浮田健誠
FW 20 加納大
監督
藤本主税