Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤·¤Æ¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥óÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬Ë½Ïª¡ª¹â»ÔÁíÍý¤Î¡Ö¸áÁ°3»þ¤«¤é»Å»ö¡×¡Ö¥«¥ìー3»þ´Ö¡×¡Ö¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4ÁÈ¡×´ñ¹Ô¤ËÇ÷¤ë
YouTube¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö#¤³¤³¤¬À¨¤¤¥Ù¥¹¥È3 ¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡×¤Ç¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤·¤Æ¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¹¥´¤µ¥Ù¥¹¥È3¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤é¾Ò²ð¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¤·¤¿¡ÖÎéµ·¿¿Æà¡×¤È¡Ö¼¤¸åµ×Â¢¡×¤È¶¦¤Ë¡¢ÌÐÌÚ»á¤é¤·¤¤±Ô¤¤¥æー¥â¥¢¤ÈÉ÷»É¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È3¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤ºÂè3°Ì¤Ï¡Ö¸áÁ°3»þ¤«¤éÆ¯¤¯¡×¡£ÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤Ê¤¨ÁíÍý¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Î²ÎÉñ´ì¥×¥ìーÅª¤Ê¿Ê¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸áÁ°3»þ¤«¤éÅúÊÛ¤Î½àÈ÷¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñ²ñ¤Ã¤Æ¿ïÊ¬ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÃ²¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÎéµ·¿¿Æà¡¢»ä¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Âè2°Ì¤Ï¡Ö¥«¥ìー3»þ´Ö¡×¡£¹â»ÔÁíÍý¤¬¡Ö¤ªÎÁÍý¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥«¥ìー¤òºî¤ë¤Î¤Ë3»þ´Ö¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥«¥ìー3»þ´Ö¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö¹â»Ô¥«¥ìー¤Ã¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿¤éÂç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¡©¡×¤ÈÃã²½¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¿ÍÊÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡Ö¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4ÁÈ¡×¡£¥É¥é¥à±éÁÕ¤¬¼ñÌ£¤È¤¤¤¦¹â»ÔÁíÍý¤¬¡ÖÃ¡¤¤¹¤®¤Æ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¤¹¤°³ä¤ì¤ë¤¿¤á¡¢4ÁÈ»ý¤ÁÊâ¤¯¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¹ñ²ñ¤ÇÂà¶þ¤Ê¿³µÄ¤Î¤È¤¤ËÆÍÁ³¥É¥é¥à¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤é¹â»ÔÁíÍý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò»É·ã¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
ºÇ¸å¤ËÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¡Ø¤³¤³¤¬¤¹¤´¤¤¥Ù¥¹¥È3¡Ù¤ÏÆüËÜ¤Î¥Þ¥ÊーÊ¸²½¤Î¤ª¤«¤·¤µ¤ä¡¢É¾ÏÀ¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤ò¾Ð¤¦¥³¥á¥Ç¥£´ë²è¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¡£¡Öº£¸å¤ÏÎéµ·¿¿Æà¤µ¤ó¡¢¼¤¸åµ×Â¢¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í³èÆ°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥æー¥â¥é¥¹¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¸ÄÀ¡×¤¬³è¤«¤»¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤Ç¡¢¡ÖÁÏÂ¤Åª¡×¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¡¢²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ¡¢ËÜ¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡¢¿Í´Ö¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤ò°·¤¦Áí¹çÅª¤ÊÇ¾¤Î¶µÍÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î¤³¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¤³¤È¡¢ÁÏÂ¤À¤Î¤³¤È¡¢¸ÄÀ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£