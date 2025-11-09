【殿堂入り】クックパッドで人気！カレーチーズ味がやみつき「無限厚揚げ」

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.98】1,000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

無限に食べちゃいそう！クセになる厚揚げおかず

食べ応え十分で、ボリュームあるおかずを作る時に大活躍の厚揚げ。油で揚げているため、豆腐と比較して適度なコクがあるのも特徴です。今回ご紹介するのは、そんな厚揚げで作る香ばしさ満点の簡単副菜。1600件以上のつくれぽが投稿され、殿堂入りしている人気のレシピです。

つくれぽ1,600件超の人気レシピ「無限厚揚げカレーチーズ焼き。お弁当にも」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：調味料はあらかじめ混ぜておく！



ポイント2：焼き上がったらフライパンからすぐ出す！



焼いた厚揚げにすぐふりかけられるように、粉チーズやカレー粉はあらかじめ容器に合わせておきます。角切りにした厚揚げをフライパンでこんがり焼いたら、合わせておいた調味料をふりかけ、早くフライパンから皿に移しましょう。フライパンに長くおいておくと、粉チーズが溶けてくっついてしまいますので「手早く皿に移す」を意識して。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「カリッとふんわり、おいしくいただきました！」「カレーのスパイシーさやチーズのコクで、お酒にも合う！」といった声がたくさん届いています。

カレー＆チーズという相性ばっちりの組み合わせで味付けた厚揚げは、レシピ名のとおり無限に食べられてしまいそうなおいしさ。お肉や魚と組み合わせなくても、十分満足できるおかずに仕上がります。おうちに厚揚げがあったら、ぜひ一度作ってみてくださいね。

（TEXT：菱路子）

