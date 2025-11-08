夫が高級レストラン予約→不倫デートを黙認する妻の“恐ろしい作戦”｜不倫夫を泳がせて制裁した話【ママリ】

専業主婦の明子(33歳)は、商社勤めの夫・謙太(33歳)と3歳の息子と都内で暮らす「普通の幸せな家族」の主婦。しかしある日曜の夜、知らない女性から夫宛ての「昨日の夜、最高だったよ」というメッセージを見てしまいます。怒りに燃える明子は、この理不尽な裏切りを許さないと決意して…。『不倫夫を泳がせて制裁した話』第3話をごらんください。

謙太のスマホから、ミシュラン級の高級店「メゾリエッテ」の予約メールを発見。私には使わなかった大金と時間を不倫相手に使った事実に、明子の怒りは頂点に。突撃か削除かで迷うが、渚は「決定的な証拠」のため、レストラン後の二人を尾行する、最も冷静で効果的な戦略を提案する。

夫の不倫の証拠集めに奔走

渚の助言に従って、私の証拠集めは始まりました。謙太の生活を観察し、ゴミ箱を漁り、彼の行動とスマホの隙を伺う日々。彼の帰宅時間、土日の予定、使ったレシートの行方。



まるで探偵になった気分です。もちろん、かずの前では今まで通り優しい母親でいなければなりません。その二重生活が、私の神経をすり減らしていきましたが、同時に私の闘志を燃え上がらせました。



「これは証拠になりそうだね」



数日後、メールを確認していたら見つけた証拠を渚と確認しました。謙太のアカウントは家族の共同PCにも連携されたままになっていて、メールは見放題だったのです。謙太は脇が甘すぎますよね。それは、とある予約サイトからの予約確認でした。



『【メゾリエッテ】ご予約確定のお知らせ。日時：今週土曜日19:00、2名様』

節約をしていたはずなのに…

レストランの名前を見て、私は思わず息を飲みました。



「この『メゾリエッテ』って、ミシュランで星がついたって話題になった高級レストランよね？ 1人3万円は下らないお店じゃない…」



私の怒りは頂点に達しました。子どもが生まれてから、私たちは「しばらくは洒落たお店は無理だね。また落ち着いたら行こう」と、ずっとファミレスや回転寿司で済ませてきました。



それなのに、不倫相手のためにそんな豪華な食事を用意しているなんて。彼の「残業」は、こんな贅沢なデート資金を稼ぐためだったのね。



「最低だね、信じられない」



渚も眉をひそめます。もうこの男に手加減する必要なんてないと、復讐の決意が新たになった瞬間でした。

揺れる心

私は怒りで体が震えましたが、その一方で、一つの考えが頭をよぎりました。



「今このメールで彼を問い詰めたら、デートをやめさせることができる。女にこんな大金を使わせるなんて嫌だ」



しかし、すぐに別の声が私を誘惑します。



「いや、違う。あえて静観してでも2人がいるところに乗り込むべき。この裏切りがバレた代償を、2人にしっかりと払わせないとね。私を馬鹿にしていた謙太の真っ青な顔を見なくては」



私は再び渚に相談を持ちかけます。



「渚、このレストランデートに乗り込んで不倫を認めさせたらいいかな？」



渚は私の混乱を見抜き、落ち着いた声で答えました。



「ううん、それは今じゃない。レストランは証拠としては弱いよ。そこで認めさせても体の関係を認めさせるのは難しいし、慰謝料も請求できるかわからないよ」

「じゃあ、どうすればいい？」

「い突撃は、一番効果的な瞬間にやるべき。 私が思うに、レストランで食事した後だね。こんなムード満点の店で食事するってことは、次に行く場所は決まってる」



渚はそう言い、私の目を見て言いました



「そして、一番のタイミングで不貞を認めさせるのよ」

あとがき：裏切りが招いた予期せぬ冷徹な戦略

夫が自分との約束を破ってまで、他の女性と贅沢な時間を過ごしているという事実は、裏切られた妻にとって最大の屈辱です。明子が一瞬、感情的な突撃を考えたのも無理はありません。しかし、渚の提案は「復讐」と「証拠」という二つの目的を見事に両立させています。ただ怒るだけでなく、その怒りを相手に最も大きなダメージを与える方法で返す。その冷徹な計算が始まった瞬間です。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）