盛りだくさんの内容なのに安いワケは

小田急電鉄は、2025年12月に「お得に旅する神奈川日帰りバスツアー第1弾」として、町田駅から三浦エリアを巡るツアーを開催します。

【画像】スゴい..これが小田急「異様にお得なバスツアー」のイメージです

ツアー実施にあたっては、神奈川県の「かながわ観光連携エリア推進事業」の補助金を活用し、お得な料金を実現したとのこと。旅行代金は大人1人あたり8900円（子ども7900円）で、貸切バスは神奈中観光バスとなります。

三浦エリアの人気店で新鮮な地魚を使った「大漁海鮮丼」の昼食や、城ヶ島公園の観光、インド鮪の赤身約280〜300グラムのお土産、葉山牛入りコロッケのおやつが付くなど、盛りだくさんの内容です。

さらに、約40分で横須賀港と長浦港を一周し、専属の「軍港めぐり案内人」による生放送で海上自衛隊やアメリカ海軍の艦船を間近で見ることができる人気の観光船「YOKOSUKA軍港めぐり」の乗船も行程に含まれています。加えて、JAよこすか葉山農産物直売所「すかなごっそ」、三崎生鮮ジャンボ市場店、汐入ターミナルでの買物体験も含まれており、年末に向けた買物もできます。

出発日は12月16日（火）、12月18日（木）、12月19日（金）、12月20日（土）、12月21日（日）の計5日間。集合場所は町田ターミナルプラザ2階市民広場となります。申し込みは、小田急トラベルのウェブサイト「小田急まなたび」から受け付けるとしています。