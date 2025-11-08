°ðÍÕÍ§¡¢±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¤Ç±§º´Èþ»þ½ÅÌò¡Ö¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ðÍÕÍ§
ÇÐÍ¥¤Î°ðÍÕÍ§¤¬¡¢»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¡Ê2026Ç¯£³·î13Æü¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âè¼·»ÕÃÄ¿ï°ì¤Î¡È¥ä¥Ð¥¤¡ÉÃË¡¦±§º´Èþ»þ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿±§º´Èþ»þ½Å¡Ê°ðÍÕÍ§¡Ë¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆ®¤¤¡ÚÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Û¡£º£ºî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡¢Âè¼·»ÕÃÄ¿ï°ì¤Î¡È¥ä¥Ð¥¤¡ÉÃË¡¢±§º´Èþ»þ½ÅÌò¤Ç°ðÍÕÍ§¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØHiGH&LOW¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë°ðÍÕ¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤ÏÉõ°õ¤·¡¢ºÇÂçµé¤ÎÍÅ¤·¤µ¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¡¢¿·¶ÃÏ¤È¤â¸À¤¨¤ë±§º´Èþ¤ò²ø±é¡£¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÌÖÁö´Æ¹ö¤Î·ãÀï¤ËÄ©¤à¡£
¤½¤ó¤Ê±§º´Èþ¤ÎÍÅ¤·¤¯¤âÃ¿Èþ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÎ¾ËË¤Î¥Û¥¯¥í·¯¤â·òºß¡£¤·¤«¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¸¶ºî¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÁö¤ë¥Û¥¯¥í·¯¡É¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£Äá¸«Ãæ°Ó¤Ë¿´¿ì¤·¡¢¶¯¤¤ÃéÀ¿¿´¤ò»ý¤Ä¡¢Âè¼·»ÕÃÄ¿ï°ì¤Î¡È¥ä¥Ð¥¤¡ÉÃË¡¢±§º´Èþ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËËäÂ¢¶âÁèÃ¥¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤«¡¢º£ºî¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬Êç¤ë¡£
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô£³,£°£°£°ËüÉô¡Ê£²£°£²£µÇ¯£¸·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇüÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ë°ìÚ¼Àé¶â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢¸·¤·¤¤Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤é¡Ö¼Â¼Ì²½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Î°ìÂç¼Â¼Ì²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯£±·î£±£¹Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë»ÏÆ°¡£±Ç²è¸ø³«½µ£±·î£±£¹¡Á£²£±Æü¤Î½µËöÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤Î No.£±¤ò³ÍÆÀ¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£
Â³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢WOWOW¤Ç¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡ÝËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ý¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¶â²ôÁèÃ¥Àï¤Ï±×¡¹·ã²½¡£¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ä¶î¤±¤âÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¯ Netflix¡¦Global ÇÛ¿®¤Ç¤â¡¢±Ç²èÈÇ¤Ï£µ£¹¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç TOP£±£°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë TOP£±£°¡ÊÈó±Ñ¸ì±Ç²è¡Ë¤Ç½é½µ£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡££²½µÏ¢Â³¤Ç TOP£±£°Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëËäÂ¢¶âÁèÃ¥¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¤ÎÂ³ÊÔ¤¬ºÆ¤Ó¡¢»ÏÆ°¡£
º£ºî¤Î¼ç±é¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¸µÎ¦·³Ê¼¡¦¿ù¸µº´°ì¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤µ¤¤¤Á¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë»³ºê¸¿Í¡£¿ù¸µ¤È¶¦¤ËËäÂ¢¶â¤Îºß¤ê¤«¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö»ÉÀÄ¿ÍÈé¡Ê¤¤¤ì¤º¤ß¤Ë¤ó¤Ô¡Ë¡×¤òµá¤á¤ÆÎ¹¤ò¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ì¤Î¾¯½÷¡¦¥¢¥·ㇼ¥Ñ¤Ë¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢°æ±º¿·¡¢¤½¤·¤Æ¶ÌÌÚ¹¨¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤é¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬Âç½¸·ë¡£
°ðÍÕÍ§¥³¥á¥ó¥È
±§º´Èþ»þ½ÅÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢°ðÍÕÍ§¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±§º´Èþ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´¶¯¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ä¤¹¤Ç¤ËÁ°ºî¤«¤éÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ëºî¤ê±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç±§º´Èþ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£