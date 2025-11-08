11月8日に放送される『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』（フジテレビ系）で、山田涼介が4つの“奇妙な”短編ドラマの1つ『止まらなければ生きられないゲーム』に出演する。脚本は韓国の制作会社WEMADとの共同開発によるもの。日韓のクリエイティブが融合したこの一作は、シリーズの転換点であり、山田にとっても俳優としての新境地を示す挑戦作となる予感を漂わせている。

『世にも奇妙な物語』は、時代ごとの不安や社会の歪みを“奇妙さ”として映し出してきた。35年という歴史を経てもなお現役であり続けるのは、その“奇妙”が常に更新されてきたからだ。今回、韓国のWEMADとタッグを組んだのは、グローバルな恐怖の感覚を取り込む試みだろう。脚本をJU JIN、演出を土方政人が務める制作体制には、日韓それぞれの強みを生かしたハイブリッドな設計が見える。

韓国側のスピーディな脚本構成と感情の起伏、日本側の緻密な心理描写と構成美。その融合によって、単なる「デスゲーム」ではなく、極限状況における人間の倫理と感情の揺らぎが描かれることが期待される。『世にも奇妙な物語』が35周年で目指すのは、伝統的な恐怖から社会的・心理的スリラーへの進化なのかもしれない。

山田の俳優としての強みは表現の振れ幅にある。2024年7月期の金曜ドラマ『ビリオン×スクール』（フジテレビ系）で、自身初の教師役・加賀美零を演じたことも記憶に新しい。「やる気ゼロ、才能ゼロ、将来性ゼロ」の生徒が集まる3年0組を受け持つ型破りな教師という設定で、横柄で自分の意見を曲げないキャラクターを生き生きと体現した。木南晴夏との掛け合いでは本作の演技がこれぞ山田涼介と言わんばかりの真面目さと、おどけた表情を行き来する自然な芝居で、彼の人間味あふれる魅力が溢れていた。そして、2025年4月期の日曜ドラマ『ダメマネ！ －ダメなタレント、マネジメントします－』（日本テレビ系）では、国民的スター・真田を演じた。自らのイメージを重ねながら、成功の裏にある虚無や疲弊を笑いに変換するメタ的演技で、まさに山田涼介のために用意された役だった。

■『止まらなければ生きられないゲーム』は『イカゲーム』級の極限スリルに？ 華やかなスター役を演じたすぐあと、山田は今度、どん底の男に挑む。『止まらなければ生きられないゲーム』で彼が演じる徳永正夫は、友人の会社の連帯保証人になったことで人生が一変し、仕事も家庭も失ってしまう。絶望の中で、30億円の賞金をかけた“だるまさんが転んだ”のような命懸けのゲームに挑むことになる。止まったら死ぬという極限の中で、生きたいという思いと人間の弱さがあらわになっていく。半年のあいだに「スターの頂点」と「人生の底」を行き来した山田の演技は、俳優としての幅の広さをはっきりと示している。

山田の表情には、追い詰められた人間の苦しさを静かに伝える力がある。整った顔立ちの中にわずかな乱れが生まれると、その瞬間に感情があふれ出し、観る者の心をつかむ。『ダメマネ！』で見せた完璧な笑顔が“見られること”への意識を象徴していたなら、今回は“生きるためにもがく”人間の必死さがその笑顔を崩していく。美しさと壊れゆく姿が同時に見えるからこそ、山田涼介の演技は強く印象に残る。

借金や挫折、賞金をかけた命懸けのゲームという設定は、Netflixシリーズ『イカゲーム』を思い出す人も多いだろう。だが本作が面白いのは、その“似ている部分”をうまく使いながら、まったく別の方向へ導こうとしている点だ。『イカゲーム』が社会の不平等を描いた群像劇だったのに対し、『世にも奇妙な物語』では、ひとりの人間の心の揺れや選択に焦点を当てている。派手なアクションよりも、“止まる”その一瞬に生まれる恐怖や後悔といった、静かな緊張感が物語の中心になる。さらに、「だるまさんが転んだ」を題材にしているのも特徴的だ。子どもの遊びが命を懸けた戦いに変わることで、誰にでもある日常が一瞬で壊れる怖さが際立つ。現実的な社会問題ではなく、日本の文化や感覚に根ざした“身近な恐怖”を描いている点に、この作品ならではの魅力がある。

『世にも奇妙な物語』が35周年を迎える今回の作品で掲げた“日韓共同制作”という取り組みは、ただの話題作りでは終わらない。韓国の映像技術と、日本が得意とする繊細な心理描写。その両方を掛け合わせることで、これまでにない短編ドラマの形を生み出そうとしているのだ。

そして、その中心に立つのが山田涼介だ。スターとしての華やかさと、普通の人間としての弱さ。その両方を同じ熱量で表現できる俳優は多くない。『止まらなければ生きられないゲーム』は、そんな山田の“2つの顔”がぶつかり合う作品になるだろう。35年経っても進化を止めない『世にも奇妙な物語』。その新しい挑戦の中心に立つ山田涼介が、どんな“奇妙”を見せてくれるのか。この秋、放送が待ち遠しい。（文＝川崎龍也）