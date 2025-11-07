居酒屋を運営していたフーディアム・インターナショナル（静岡）が破産を申請
（株）フーディアム・インターナショナル（TDB企業コード：410192666、資本金5000万円、静岡県沼津市寿町23-1、代表三木信治氏、従業員21名）は、11月6日に東京地裁へ自己破産を申請した。
申請代理人は田口泰規弁護士（法律事務所maru、東京都葛飾区お花茶屋1-26-4 加藤ビル1階、電話03-6662-9115）。
当社は、1987年（昭和62年）6月創業、90年（平成2年）9月に法人改組された居酒屋運営業者。主力業態は焼き鳥居酒屋「串特急」で、自社直営店に加えてフランチャイズ展開にも注力、静岡県だけでなく東京都にも店舗網を拡大し、ラーメン店、パスタ店、うどん店なども併営、ピーク時にはフランチャイズを含め総店舗数71店の陣容で、2002年7月期の年売上高は約38億1000万円を計上していた。
しかし、急激な店舗拡大で人材育成に苦戦、さらに同業者間の競合の影響も重なり、不採算店舗の閉鎖やフランチャイズ業者の脱退を余儀なくされ、店舗数は減少基調を辿った。さらに2020年以降では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により業績低迷に直面、2022年3月期（決算期変更）の年売上高は約3億4300万円にまで落ち込み、この間採算悪化を余儀なくされ、債務超過となっていた。その後、コロナ禍の収束で集客に持ち直しが見られ、総店舗数16店により2024年3月期の年売上高は約6億8800万円にまで回復したが、食材や水道光熱費の上昇、さらに最低賃金引き上げなどによる人件費上昇の影響から、採算改善のメドが立たなかったことで、今回の措置となった。
負債は2024年3月期末時点で約14億7400万円だが、その後変動している可能性がある。
申請代理人は田口泰規弁護士（法律事務所maru、東京都葛飾区お花茶屋1-26-4 加藤ビル1階、電話03-6662-9115）。
当社は、1987年（昭和62年）6月創業、90年（平成2年）9月に法人改組された居酒屋運営業者。主力業態は焼き鳥居酒屋「串特急」で、自社直営店に加えてフランチャイズ展開にも注力、静岡県だけでなく東京都にも店舗網を拡大し、ラーメン店、パスタ店、うどん店なども併営、ピーク時にはフランチャイズを含め総店舗数71店の陣容で、2002年7月期の年売上高は約38億1000万円を計上していた。
負債は2024年3月期末時点で約14億7400万円だが、その後変動している可能性がある。