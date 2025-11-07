気付けばもう2025年もあと2ヶ月足らず…

福袋情報も続々と発表されているので、新しい情報が入ったら随時更新しつつ、人気のものや個人的に気になっているものも含めまとめていこうと思う。

予約や事前抽選が必要なものが多いので、早めのチェックがおすすめだ。

雑貨系

Zoff｜LISA LARSON 福袋2026

価格：6,600円（税込）

販売期間：先行販売 2025年10月31日（金）～

毎年恒例、メガネ券がセットになったZoffの福袋。これまでもリサ・ラーソンとコラボしたメガネを発売したりとファンも多いはず。

10,000円分のメガネ券がついているほか、今年はなんとマイキーのメガネ置きがセットになっているそう。カラーはランダムとのことだが、置物としても可愛いこと間違いなし！

参照：Zoffプレスリリース

○JINS｜福袋2026

価格：6,600円（税込）

予約受付：2025年11月6日（木）～

10,000円か14,000円のメガネ購入優待券がついてくるということで、年初めの運試し！ さらに、2026年内繰り返し利用できる「2,026円割引券」まで付いてくるので、メガネだけでなくサングラスやカラーレンズなど複数購入予定の人にはもってこいなセット。

参照：JINS 特設サイト

○よーじや｜よーじやハッピーバッグ 2026

価格：10,000円（税込）

予約受付：2025年11月30日（日）10:00～

あぶらとり紙でご存じの方も多いであろうよーじやからも福袋が登場。イメージキャラクターが変わったことでも話題になった「よじこ」がデザインされたトートバッグや洗顔、ハンドクリームなど福袋でしか手に入らないセットになっている。

パターンA・Bの2種類から選べるそうなので、詳細は公式ショップでチェックしてみてほしい。

参照：株式会社よーじや プレスリリース

カフェ系

○スターバックス｜スターバックス福袋2026

価格：8,800円（税込）

抽選受付：2025年11月4日（火）10：00～ 14日（金）23：59

毎年大人気の福袋であるスターバックス。筆者は一度も抽選に当たったことはないのだが、今年も応募した。ステンレスボトルやコーヒ豆、ドリンクチケットなどがセットになっており、お得感も◎個人的には、今年のトートバッグはデザインもよく使いやすそうで気になっている。

そしてなんと限定1,000個だけ、ラインストーン輝く特別仕様のタンブラーが入っているらしい！当選確率はかなり低そう…だが当たったらかなり嬉しい！

参照：スターバックスコーヒージャパン 公式ページ

○ドトール｜DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット

価格：6,000円（税込）/ 11,000円(税込)

予約期間：2025年10月24日（金）～12月25日（木）

ドトールはサンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボした福袋セットを発売。目玉はやはやはりポチャッコぬいぐるみやチャームが入っているオリジナルバッグセットかと思うが、どのセットを購入してもポチャッコオリジナルグッズがついてくるのは嬉しい！

参照：株式会社ドトールコーヒー プレスリリース

フード系

○ケンタッキー｜ケンタ福袋

価格：3,500円（税込）

抽選受付：2025年11月6日（木）～20日（木）

定番の人気商品引換券をはじめ、なんといっても「ビスケット型お昼寝枕」が話題になっていたケンタッキーフライドチキンの福袋。このリアルなデザインが心をくすぐる。

こちらも事前抽選が行われるため、忘れずにエントリーしてほしい。

参照：日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 プレスリリース

○焼肉きんぐ｜福袋2026

価格：3,000円（税込）

抽選受付：2025年11月4日（火）～11月14日（金）

焼肉食べ放題で人気の焼肉きんぐからも福袋が発売されるようだ。4,000円分のクーポン券のほか、看板型ライトや肉柄ティッシュカバーなどユニークなグッズも入っている。 抽選エントリーは「公式アプリ」からとなるので必ずダウンロードと会員登録しよう。

参照：株式会社物語コーポレーション プレスリリース

○ミスド｜55周年セレクション福袋

価格：未定

予約開始：2025年12月上旬～

創業55周年を迎えるというミスタードーナッツ。これを記念した特別な福袋「ミスタードーナツを楽しみつくす55周年セレクション」を12月上旬から予約を開始するとのこと。

詳細は11月下旬ということで、続報を楽しみに待ちたいと思う。

参照：株式会社ダスキン プレスリリース

福袋で楽しい2026年のスタートを切ろう！

毎年恒例の福袋から、運試し要素のある福袋まで、今年もたくさんの福袋情報が出てきましたね。抽選受付が必要なところも多いので、気になったものは忘れないうちにエントリーすることをおすすめする。

抽選に外れてしまっても、先着順の一般販売をするところもあるので、最新情報は各企業のHPやSNSをチェックしておくといいだろう。

それでは、よい福袋ライフを！！

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。