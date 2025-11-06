この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気カウンセラーで作家のRyotaさんが運営する「ココヨワチャンネル」が最新動画『【要注意】身近に潜む問題児の特徴7選／あなたを消耗させる人物のサインとは？』を公開。Ryotaさんはカウンセラーとしての知見から、人間関係に悩みがちな視聴者に向けて、「もやっとしたら距離を取る。これが鉄則です」と力強く呼びかけた。



動画冒頭でRyotaさんは「人間関係で悩む時っていうのは、だいたい関わらない方がいい問題児と関わっちゃってるんですよ」と語り、人間関係のストレスの大半が“身近な問題児”によるものである点を指摘。その上で「極端に嫌いになる必要はないですけど、こういう人に注意すると今後が楽になる」と、冷静な距離の取り方が大事だと呼びかけた。



動画内で挙げられた問題児の特徴は7つ。まず「自分の都合だけで動く」「何かと上から目線」「自分の欲を我慢できない」と身勝手さや自己中心性を挙げた。「他人を思いやる気持ちがない」「自分が中心であることを当たり前のように振る舞う人には注意」と警鐘を鳴らした。そのほか、「失敗から学ばない」「多責思考が強い」「怒鳴る・同活する」など、自身や他者への責任感の欠如や攻撃的言動も問題と位置付ける。「多責思考の人っていうのは、自分で責任を取らないので成長できない」とするほか、「怒鳴ることを対応方法の一つに選ぶ人は気をつけた方がいい」と強くアドバイスした。



さらにRyotaさんは「周りにあまりに甘えが強い人にも注意」と続け、「友達だから許される、家族だから何しても許されるという人と付き合うのは消耗してしまう」とその危険性にも触れている。悪びれることもなく期待や要求がエスカレートし、「甘えが強くなると、今度欲求も強くなり“当然してくれて当たり前”な態度が出てくる」と指摘。こうした人たちに振り回されないためには、「ニコニコしながら距離を取る。近寄ってきてももう会わないようにする」ことが大切だと提案した。



動画の締めくくりでは、「今回言う問題児っていうのは、厳しく言えば常識が通用しないんです」としたうえで、「正しく距離を取ることをお試しいただければなと思います」と締め、視聴者に自己防衛の大切さを改めて説いている。今後も同チャンネルでは、人間関係を良好に保つためのヒントを発信していくという。