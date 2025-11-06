【小林至教授のマネーボールQ&A】#12

【マネーボールQ＆A】危うい均衡で成り立っているドラフト制度の実情...今後は制度設計の見直しを迫られる局面へ

【Q】一つの終わりは一つの始まりだ。日本シリーズ終了翌日の10月31日、FA権の有資格者による権利行使申請が解禁となった。ストーブリーグの華ともいえるFA宣言では、果たしてどんな交渉が行われるのか。

【A】FA交渉で最も重視されるのは、なんといっても契約年数と金額です。主力クラスならFA前の年俸の1.5〜2倍×3〜4年が相場で、総額20億円から30億円を超すケースも珍しくありません。100人以上が総額1億ドル（約150億円）を超える契約を結んでいるメジャーに比べればかすみますが、ここまでくれば一生安泰です。

選手が経営者との激しい労使交渉の末に権利を勝ち取ったMLBと異なり、日本のFAは巨人を中心とした経営サイドの発想から生まれました。そのため、宣言制や過大な補償など、選手にとっては必ずしも“フリー”とは言い切れない仕組みが今も残っています。

そしてもう一つ、大きな課題が“契約の不透明さ”です。

NPBでは、選手と球団が交わす正式な契約書が「統一契約書」とされていますが、複数年契約や付帯条件、つまりサイドレターの詳細はそこに記されません。

欄外に「付帯事項あり」と書くだけで、内容を知るのは当事者だけ。NPBも参稼報酬（年俸）しか把握しておらず、リーグ全体で契約内容を共有する仕組みもない。

この“密室性”こそが、FA制度の最大の問題点です。

実際、FAで移籍した選手が翌年トレード対象となりかけた際、相手球団が詳細を確認すると「契約年数が長く、年俸も想定より高かった」と判明して破談--そんなことが現実に起こります。秘密主義が市場を混乱させ、球団間の信頼関係すら揺るがせるのです。

一方、メジャーでは契約情報がリーグ全体で共有され、MLB機構・選手会・公認代理人ら数千人がデータベースにアクセスできます。大谷翔平の7億ドル契約が即座に報じられたのも、制度上“隠せない”からです。契約は個人情報ではなく、ビジネスの基盤となる「公共情報」として扱われ、透明性が市場の健全性を支えています。

情報の非対称性は市場の効率を大きく損ないます。買い手（球団）と売り手（選手）が同じ情報を共有してこそ、公正な価格、すなわち「本当の市場価値」が生まれるのです。MLBでは1976年のFA導入を機に平均年俸が4.5万ドルから160万ドルへ――約35倍に上昇しました。

一方、日本は90年の約2000万円から2000年に5000万円へ上がった後、横ばい。取得まで7年（海外9年）かかり、人的補償という“摩擦コスト”も高いため、市場の流動性が極めて低いのです。

選手の価値観も確実に変わりました。30代半ばでも主力として活躍できる時代となり、「出場機会」や「次の契約につながる環境」を重視する傾向が強まっています。かつては“引退後の安心”を理由に巨人を志望する選手が多かったものの、今は球団格差も縮まり、ファンや地域との関係性を選ぶ選手が増えました。そもそも、誰もが欲しがるようなスターは海を渡ります。FAは「金額勝負」から「キャリア戦略」へと進化しています。

その流れに、制度も歩調を合わせるべきでしょう。密室の紳士協定から、ガラス張りのガバナンスへ。情報を開き、透明性を高めることこそ、選手・球団・ファン、すべての信頼を生む。透明性は、倫理ではなく経済の問題です。開かれた制度は市場を動かし、競争を進化させる。プロ野球も、そろそろ“その先”を見据える時期にきていると感じます。

（小林至／桜美林大学教授）