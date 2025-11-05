日本代表と国立で戦うボリビア代表メンバー発表!! 9月にW杯予選でブラジル撃破
ボリビアサッカー連盟(FBF)は4日、今月の国際Aマッチデーに向けたボリビア代表メンバーを発表した。同代表は14日に韓国代表と対戦した後、18日に東京・国立競技場で日本代表と対戦する。
昨年7月からオスカル・ビジェガス監督が率いるボリビア代表は北中米W杯南米予選を7位で終え、来年3月に行われる大陸間プレーオフの出場が決定済み。今回の2試合はプレーオフ前最後の重要な活動となる。
ボリビア代表は9月のW杯南米予選でブラジルに1-0で勝利した侮れない相手。主将を務める27歳のDFルイス・ハキン(アルタエー)、21歳にして通算28試合8ゴールを記録しているMFミゲル・テルセロス(アメリカ・ミネイロ)ら主力陣が中心に招集された。また19歳のDFルーカス・マカサガ(レガネス)とMFオスカル・ロペス(マジョルカB)といった期待のスペイン出身選手も名を連ねている。
一方、27歳のDFリシェット・ゴメス(ブルーミング)が初招集されるなど新たな顔ぶれも登場。攻撃陣にもテコ入れが行われ、FWジョン・ガルシア(ザ・ストロンゲスト)が22年11月以来、FWフェルナンド・ナバ(オリエンテ・ペトロレロ)が23年以来の復帰を果たした。
ボリビア代表メンバーは以下のとおり
▽GK
カルロス・ランペ(ボリバル)
ギジェルモ・ビスカーラ(アリアンツ・リマ)
ロドリゴ・バネガス(ザ・ストロンゲスト)
▽DF
ディエゴ・メディナ(CSKA1948)
ジョマル・ロチャ(アクロン・トリアッティ)
ルーカス・マカサガ(レガネス)
ロベルト・フェルナンデス(アクロン・トリアッティ)
マルセロ・ティモラン(コルドバ)
ルイス・ハキン(アルタイ)
リシェット・ゴメス(ブルーミング)
ディエゴ・アロージョ(シャフタール)
レオナルド・サバラ(カンクン)
▽MF
エルビン・バカ(ボリバル)
ヘクトル・クエジャル(オールウェイズ・レディ)
ロブソン・マテウス(ボリバル)
ガブリエル・ビジャミル(リガ・デ・キト)
モイゼス・ビジャロエル(ブルーミング)
オスカル・ロペス(マジョルカB)
カルロス・メルガル(ボリバル)
ミゲル・テルセロス(アメリカ・ミネイロ)
ダリオ・トリコ(オールウェイズ・レディ)
▽FW
ジョン・ガルシア(ザ・ストロンゲスト)
グスタボ・ペレド(グアビラ)
ホセ・マルティネス(CSKA1948)
フェルナンド・ナバ(オリエンテ・ペトロレロ)
エンソ・モンテイロ(アウダ)
昨年7月からオスカル・ビジェガス監督が率いるボリビア代表は北中米W杯南米予選を7位で終え、来年3月に行われる大陸間プレーオフの出場が決定済み。今回の2試合はプレーオフ前最後の重要な活動となる。
一方、27歳のDFリシェット・ゴメス(ブルーミング)が初招集されるなど新たな顔ぶれも登場。攻撃陣にもテコ入れが行われ、FWジョン・ガルシア(ザ・ストロンゲスト)が22年11月以来、FWフェルナンド・ナバ(オリエンテ・ペトロレロ)が23年以来の復帰を果たした。
ボリビア代表メンバーは以下のとおり
▽GK
カルロス・ランペ(ボリバル)
ギジェルモ・ビスカーラ(アリアンツ・リマ)
ロドリゴ・バネガス(ザ・ストロンゲスト)
▽DF
ディエゴ・メディナ(CSKA1948)
ジョマル・ロチャ(アクロン・トリアッティ)
ルーカス・マカサガ(レガネス)
ロベルト・フェルナンデス(アクロン・トリアッティ)
マルセロ・ティモラン(コルドバ)
ルイス・ハキン(アルタイ)
リシェット・ゴメス(ブルーミング)
ディエゴ・アロージョ(シャフタール)
レオナルド・サバラ(カンクン)
▽MF
エルビン・バカ(ボリバル)
ヘクトル・クエジャル(オールウェイズ・レディ)
ロブソン・マテウス(ボリバル)
ガブリエル・ビジャミル(リガ・デ・キト)
モイゼス・ビジャロエル(ブルーミング)
オスカル・ロペス(マジョルカB)
カルロス・メルガル(ボリバル)
ミゲル・テルセロス(アメリカ・ミネイロ)
ダリオ・トリコ(オールウェイズ・レディ)
▽FW
ジョン・ガルシア(ザ・ストロンゲスト)
グスタボ・ペレド(グアビラ)
ホセ・マルティネス(CSKA1948)
フェルナンド・ナバ(オリエンテ・ペトロレロ)
エンソ・モンテイロ(アウダ)