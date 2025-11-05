　ボリビアサッカー連盟(FBF)は4日、今月の国際Aマッチデーに向けたボリビア代表メンバーを発表した。同代表は14日に韓国代表と対戦した後、18日に東京・国立競技場で日本代表と対戦する。

　昨年7月からオスカル・ビジェガス監督が率いるボリビア代表は北中米W杯南米予選を7位で終え、来年3月に行われる大陸間プレーオフの出場が決定済み。今回の2試合はプレーオフ前最後の重要な活動となる。

　ボリビア代表は9月のW杯南米予選でブラジルに1-0で勝利した侮れない相手。主将を務める27歳のDFルイス・ハキン(アルタエー)、21歳にして通算28試合8ゴールを記録しているMFミゲル・テルセロス(アメリカ・ミネイロ)ら主力陣が中心に招集された。また19歳のDFルーカス・マカサガ(レガネス)とMFオスカル・ロペス(マジョルカB)といった期待のスペイン出身選手も名を連ねている。

　一方、27歳のDFリシェット・ゴメス(ブルーミング)が初招集されるなど新たな顔ぶれも登場。攻撃陣にもテコ入れが行われ、FWジョン・ガルシア(ザ・ストロンゲスト)が22年11月以来、FWフェルナンド・ナバ(オリエンテ・ペトロレロ)が23年以来の復帰を果たした。

　ボリビア代表メンバーは以下のとおり

▽GK

カルロス・ランペ(ボリバル)

ギジェルモ・ビスカーラ(アリアンツ・リマ)

ロドリゴ・バネガス(ザ・ストロンゲスト)

▽DF

ディエゴ・メディナ(CSKA1948)

ジョマル・ロチャ(アクロン・トリアッティ)

ルーカス・マカサガ(レガネス)

ロベルト・フェルナンデス(アクロン・トリアッティ)

マルセロ・ティモラン(コルドバ)

ルイス・ハキン(アルタイ)

リシェット・ゴメス(ブルーミング)

ディエゴ・アロージョ(シャフタール)

レオナルド・サバラ(カンクン)

▽MF

エルビン・バカ(ボリバル)

ヘクトル・クエジャル(オールウェイズ・レディ)

ロブソン・マテウス(ボリバル)

ガブリエル・ビジャミル(リガ・デ・キト)

モイゼス・ビジャロエル(ブルーミング)

オスカル・ロペス(マジョルカB)

カルロス・メルガル(ボリバル)

ミゲル・テルセロス(アメリカ・ミネイロ)

ダリオ・トリコ(オールウェイズ・レディ)

▽FW

ジョン・ガルシア(ザ・ストロンゲスト)

グスタボ・ペレド(グアビラ)

ホセ・マルティネス(CSKA1948)

フェルナンド・ナバ(オリエンテ・ペトロレロ)

エンソ・モンテイロ(アウダ)