日ハムは続急騰、豪州の牛肉事業好調で２６年３月期業績予想を上方修正

日本ハム<2282.T>は続急騰し１７年１１月以来約８年ぶりの高値となっている。４日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆４０００億円から１兆４３００億円（前期比４．３％増）へ、純利益を３００億円から３４０億円（同２７．９％増）へ上方修正したことが好感されている。



食肉事業における国産鶏肉の単価上昇や豪州の牛肉販売好調に加えて、ボールパークの売り上げ伸長が牽引する見通し。また、豪州産牛肉の需要が高まるなかでの生産数量増加や国産鶏肉の相場上昇が利益を押し上げると見込む。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高７２２５億９９００万円（前年同期比５．７％増）、純利益２３１億８８００万円（同２９．８％増）だった。加工事業は落ち込んだが、豪州牛肉事業の好調な販売環境と生産頭数の拡大、国産鶏肉の単価上昇に加えて、ボールパークの来場者数の堅調な推移が貢献した。



