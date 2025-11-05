中京テレビは、2025年11月8日(土)・9日(日)の2日間、名古屋市・ささしまライブ一帯にて、体験型ウェルネスイベント「WELLNESS WORLD NAGOYA 2025」を開催します。

近年注目を集める“ウェルネス”をテーマに、食・美容・運動・園芸・家族・暮らし・自然の7つの体験エリアが展開されます。

名古屋・ささしまライブ「WELLNESS WORLD NAGOYA 2025」

開催日時：

2025年11月8日(土) 10:00〜18:00

2025年11月9日(日) 10:00〜18:00

開催場所：ささしまライブ一帯 (中京テレビ本社ロビー、1号公園、高架下広場、堀止緑地、グローバルゲート)

「WELLNESS WORLD NAGOYA 2025」は、来場者が五感で“自分に合ったウェルネス”を見つけられる場を提供する体験型イベントです。

会場では7つのエリアのほか、スペシャルワークショップやステージイベントも実施されます！

7つの体験エリア

会場にはテーマごとに7つのエリアが登場し、マルシェやワークショップ、体験型フィットネスなどが楽しめます。

Goodfood & Farmers Market（フードマルシェ）: ヘルシーな食材や発酵食品が並び、麹づくりや味噌食べ比べのワークショップも開催。Beauty & Relaxation（ビューティステーション）: 最新コスメやオーガニック製品が集結。セルフケアのヒントが見つかります。Outdoor & Active Life Market（アクティブライフ）: ヨガ、筋トレ、SUPなど多彩なプログラムを体験できるフィットネスゾーン。Green World（グリーンワールド）: 園芸・植物にまつわるショップが並ぶ、緑あふれる癒しの空間。Kids & Family Joy（ファミリーランド）: 親子で楽しめるワークショップや雑貨販売が充実。ZEN & Ethical Life Market（暮らしのマーケット）: 瞑想やリラクゼーション、サステナブルなアイテムを通じて“心のウェルネス”を整えるエリア。Herb & Natural Life Market（ナチュラルライフマーケット）: ハーブや野草をテーマにしたワークショップとマルシェが展開されます。

スペシャルワークショップ

各分野の専門家を講師に迎えたスペシャルワークショップが開催されます。

「米麹より旨みがすごい！ネクスト麹・ひしおの素を使って調味料を作ろう」（神楽坂発酵美人堂 清水紫織さん）や、「自分のポケットで麹を作ろう！」（麹文化研究家 なかじさん）など、食に関するプログラムが充実しています☆

ほかにも、「野草博士と歩く屋上庭園」（森昭彦さん）や、「ブレンド薬草を作ってみようー秋から冬へのからだ支度ー」（新田理恵さん）など、自然や植物と深く向き合える体験も用意されています。

※ワークショップの詳細は公式HPをご確認ください

ウェルネスステージ

イベントでは、さまざまなカタチのウェルネスを発信するステージも開催！

11月9日(日)には、遼河はるひさんが登壇し「ドモホルンリンクルpresents 美容のプロから学ぶ50歳のスキンケア」をテーマにお話しされます。

同日、メイクやファッションで大人気のあいりさんも登壇し、「げんきをつくるウェルネスステージ」を展開します。

11月8日(土)には、ガーデニング系インフルエンサーのカーメン君や、カップルインフルエンサーのコニタカギンさんも登場し、ウェルネスライフについて語ります！

心と体を満たす食や美容、運動や自然とのふれあいまで、五感でウェルネスを体験できる2日間です。

名古屋・ささしまライブ一帯で開催される「WELLNESS WORLD NAGOYA 2025」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食・美容・運動・園芸・家族・暮らし・自然の7つの体験！名古屋・ささしまライブ「WELLNESS WORLD NAGOYA 2025」 appeared first on Dtimes.