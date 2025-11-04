４日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利を発表
２２：３０ 米・貿易収支
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：日本電技<1723>，寿スピリッツ<2222>，日ハム<2282>，伊藤米久ＨＤ<2296>，ソフトクリエ<3371>，住友化<4005>，住友ベ<4203>，インテージＨ<4326>，持田薬<4534>，キッセイ薬<4547>，ラインヤフー<4689>，東計電算<4746>，インソース<6200>，日精工<6471>，大崎電<6644>，ヒロセ電<6806>，横河電<6841>，日野自<7205>，東京精<7729>，ヤマハ<7951>，任天堂<7974>，丸紅<8002>，三菱商<8058>，上新電<8173>，アクシアル<8255>，ＰＡＬＴＡＣ<8283>，大和<8601>，ＪＲ西日本<9021>，商船三井<9104>，ＮＴＴ<9432>ほか
※東証グロース上場：ＮＥ<441A>
※海外企業決算発表：アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ），アムジェンほか
出所：MINKABU PRESS
