○経済統計・イベントなど



１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利を発表

２２：３０ 米・貿易収支

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：日本電技<1723>，寿スピリッツ<2222>，日ハム<2282>，伊藤米久ＨＤ<2296>，ソフトクリエ<3371>，住友化<4005>，住友ベ<4203>，インテージＨ<4326>，持田薬<4534>，キッセイ薬<4547>，ラインヤフー<4689>，東計電算<4746>，インソース<6200>，日精工<6471>，大崎電<6644>，ヒロセ電<6806>，横河電<6841>，日野自<7205>，東京精<7729>，ヤマハ<7951>，任天堂<7974>，丸紅<8002>，三菱商<8058>，上新電<8173>，アクシアル<8255>，ＰＡＬＴＡＣ<8283>，大和<8601>，ＪＲ西日本<9021>，商船三井<9104>，ＮＴＴ<9432>ほか

※東証グロース上場：ＮＥ<441A>

※海外企業決算発表：アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ），アムジェンほか



出所：MINKABU PRESS