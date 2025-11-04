瀬口大翔(神戸U-18)が世界の舞台で示した成長の証、「ホンマにずっとあの形を練習していた」会心のU-17W杯ファーストゴール
[11.3 U-17W杯GL第1節 日本 2-0 モロッコ ドーハ]
U-17ワールドカップの初戦に臨んだU-17日本代表は、アフリカ王者のU-17モロッコ代表に2-0で快勝。その先制点にして決勝点を刻み込んだのが、MF瀬口大翔(神戸U-18)だった。
FW浅田大翔(横浜FMユース)から通されたグラウンダーのパスに対し、右足を一振り。しっかりミートしてコースを狙って決め切る会心のゴールとなった。
「ホンマにずっとあの形を練習していた。『そこしかないな』っていうボールが来て、『そこしかないな』っていうところにシュートを打てました」(瀬口)
大事な初戦で左ウイングバックの先発を勝ち取っていた瀬口だが、予選を兼ねたAFC U17アジアカップではベンチを温めることが多かった。「全然(試合に)出られていなくて、『何しに来たんだろう』という想いがあった」と振り返る。
ただ、「悔しい」だけで終わらせない心の強さを見せてきた。
「神戸U-18でキャプテンもしているので、そこで自覚や責任を持つようになったのも大きかったです。アジア杯は悔しい想いをしたので、そこから筋力トレーニングをするようになって、少しずつメンタル面でも身体の面でも成長できたと思います」
アジアの段階では「走る部分が足りていなかった」と課題を自覚した上で、さらに国際大会を戦う中で「筋肉がない」という点にもフォーカス。「トップで通用するためにもやらないといけない」と、「胸や腕の筋力トレーニング」に注力。体重も「2、3kg増やせた」と増量に成功。世界仕様の肉体に仕上げて、今大会に臨んでいる。
そんな瀬口の変化については廣山望監督も「違いを見せるプレーを高円宮杯プレミアリーグでしてくれている」高く評価しており、今大会の先発起用に繋がっていた。その期待に応え、決勝点を奪い切った形だ。
「このW杯で自分がポジションを掴んで、自分が得点を決める形になって、それを日本に届けられたことが嬉しい」
そう笑顔で話した瀬口だが、世界での活躍はまだ始まったばかり。「今日もすごい客がおって、楽しかった」と目を輝かせつつ、あらためてさらなる爆発を誓っていた。
(取材・文 川端暁彦)
U-17ワールドカップの初戦に臨んだU-17日本代表は、アフリカ王者のU-17モロッコ代表に2-0で快勝。その先制点にして決勝点を刻み込んだのが、MF瀬口大翔(神戸U-18)だった。
FW浅田大翔(横浜FMユース)から通されたグラウンダーのパスに対し、右足を一振り。しっかりミートしてコースを狙って決め切る会心のゴールとなった。
「ホンマにずっとあの形を練習していた。『そこしかないな』っていうボールが来て、『そこしかないな』っていうところにシュートを打てました」(瀬口)
ただ、「悔しい」だけで終わらせない心の強さを見せてきた。
「神戸U-18でキャプテンもしているので、そこで自覚や責任を持つようになったのも大きかったです。アジア杯は悔しい想いをしたので、そこから筋力トレーニングをするようになって、少しずつメンタル面でも身体の面でも成長できたと思います」
アジアの段階では「走る部分が足りていなかった」と課題を自覚した上で、さらに国際大会を戦う中で「筋肉がない」という点にもフォーカス。「トップで通用するためにもやらないといけない」と、「胸や腕の筋力トレーニング」に注力。体重も「2、3kg増やせた」と増量に成功。世界仕様の肉体に仕上げて、今大会に臨んでいる。
そんな瀬口の変化については廣山望監督も「違いを見せるプレーを高円宮杯プレミアリーグでしてくれている」高く評価しており、今大会の先発起用に繋がっていた。その期待に応え、決勝点を奪い切った形だ。
「このW杯で自分がポジションを掴んで、自分が得点を決める形になって、それを日本に届けられたことが嬉しい」
そう笑顔で話した瀬口だが、世界での活躍はまだ始まったばかり。「今日もすごい客がおって、楽しかった」と目を輝かせつつ、あらためてさらなる爆発を誓っていた。
(取材・文 川端暁彦)
おしゃれすぎるシュート— J SPORTSフットボール公式 (@jsports_soccer) November 3, 2025
U-17ワールドカップ カタール 2025
グループB 日本 vs. モロッコ
瀬田 大翔選手の先制弾!
正確無比のインサイド⚽️
◤U-17ワールドカップ◢
J SPORTS オンデマンドで日本戦全試合LIVE配信!
ご視聴/購入はhttps://t.co/bSfLIFeGUC pic.twitter.com/MR2PFx6lpF