[11.3 U-17W杯GL第1節 日本 2-0 モロッコ ドーハ]

　U-17ワールドカップの初戦に臨んだU-17日本代表は、アフリカ王者のU-17モロッコ代表に2-0で快勝。その先制点にして決勝点を刻み込んだのが、MF瀬口大翔(神戸U-18)だった。

　FW浅田大翔(横浜FMユース)から通されたグラウンダーのパスに対し、右足を一振り。しっかりミートしてコースを狙って決め切る会心のゴールとなった。

「ホンマにずっとあの形を練習していた。『そこしかないな』っていうボールが来て、『そこしかないな』っていうところにシュートを打てました」(瀬口)

　大事な初戦で左ウイングバックの先発を勝ち取っていた瀬口だが、予選を兼ねたAFC U17アジアカップではベンチを温めることが多かった。「全然(試合に)出られていなくて、『何しに来たんだろう』という想いがあった」と振り返る。

　ただ、「悔しい」だけで終わらせない心の強さを見せてきた。

「神戸U-18でキャプテンもしているので、そこで自覚や責任を持つようになったのも大きかったです。アジア杯は悔しい想いをしたので、そこから筋力トレーニングをするようになって、少しずつメンタル面でも身体の面でも成長できたと思います」

　アジアの段階では「走る部分が足りていなかった」と課題を自覚した上で、さらに国際大会を戦う中で「筋肉がない」という点にもフォーカス。「トップで通用するためにもやらないといけない」と、「胸や腕の筋力トレーニング」に注力。体重も「2、3kg増やせた」と増量に成功。世界仕様の肉体に仕上げて、今大会に臨んでいる。

　そんな瀬口の変化については廣山望監督も「違いを見せるプレーを高円宮杯プレミアリーグでしてくれている」高く評価しており、今大会の先発起用に繋がっていた。その期待に応え、決勝点を奪い切った形だ。

「このW杯で自分がポジションを掴んで、自分が得点を決める形になって、それを日本に届けられたことが嬉しい」

　そう笑顔で話した瀬口だが、世界での活躍はまだ始まったばかり。「今日もすごい客がおって、楽しかった」と目を輝かせつつ、あらためてさらなる爆発を誓っていた。

(取材・文　川端暁彦)