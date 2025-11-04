ダウンタウンの松本人志（６２）が２０２４年１月以来、約１年１０か月ぶりに活動を再開させた。１日にスタートした吉本興業の新しい有料配信プラットフォーム「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の生配信に出演。今後、会員をつなぎとめるカギとなるのは――。

松本がスタジオに登場すると、ＤＯＷＮＴＯＷＡ＋の年額プランに登録し、抽選で招待された会員から鳴りやまない拍手と歓声で迎えられた。松本は感極まったような表情を見せ、「松本、動きました」と第一声。「日本のお笑いがしんどいと聞きまして、私、復活することにしました。よろしくお願いします」と宣言した。

同プラットフォームでは、今後も月に１回の松本による生配信（土曜日）を実施。次回は１２月６日を予定している。さらに、松本によるオリジナルのコンテンツ「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「大喜利 ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＸ」「７：３ トーク」「ダウプラボイス」の４タイトル、過去作品として日本テレビ系「ガキの使いやあらへんで！」トーク集、映画「大日本人」ら４作品が公開された。

５日と７日には新たなオリジナルコンテンツ「Ｍｏｎｅｙ ｉｓ Ｔｉｍｅ」と「笑いの証明」が公開され、水曜日と金曜日に松本オリジナル作品を更新していく予定。毎週月曜日には過去作品を公開し、相方・浜田雅功（６２）の新しいコンテンツは追って発表するとしている。

同サービスの金額は月額１１００円（年額１万１０００円）。松本の復帰の場として、大きな話題を集めているが、今後の課題はいかに会員をつなぎとめ、魅力あるコンテンツを増やしていくかにかかっている。

「もっと松本さんの生配信を増やしてもいいのではないか」と提案するのはテレビ関係者だ。

「初回の生配信でも、リアルな表情や声が届けられたため感激する声が相次ぎました。世間のさまざまなことに松本さんが何を考えているのか、やはり知りたい人は多いのでは。ただ、月１回では少ないと思う。ファンではない会員なら忘れてしまうおそれもある。週１ぐらいなら狎犬両召舛磴鶚瓩伐颪Δ海箸習慣化され、会員離れを起こしにくいのではないでしょうか」

もちろん、そうなれば松本本人の負担も重くなるだろう。公式インスタグラムでは１日、生配信直後とみられる松本のコメント動画を公開。そこで松本は「１時間ＣＭ入らずにしゃべっていることがないので、そういう意味では体験したことがないことを体験したよ」と語っていたが…。

初の試みとなる配信プラットフォームは今後、どう展開していくのだろうか。