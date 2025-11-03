ワールドシリーズMVP

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5-4で下し、2年連続の世界一に輝いた。文句なしのシリーズMVPは山本由伸投手。第6戦から“中0日”で登板。胴上げ投手となり、このWSは3勝を挙げた。一夜明け、自らのインスタグラムに「最高の表情!!」と歓喜の写真を投稿している。

ヒーローになった男が、文字通り仲間たちに囲まれた瞬間だ。

世界一の歓喜の輪。中心にいたのは山本だった。9回のピンチから登板し、11回まで無失点の大仕事。大谷らチームメートにもみくちゃにされ、顔をなでられている。体が隠れる程のお祭り騒ぎで、山本は口を大きく開けてうれしそうな笑みを浮かべていた。

山本はこのほかにも、世界一に酔いしれた写真の数々を投稿。「みんなのためなら、まだまだ投げる!! 最高の表情!! WORLD CHAMPIONS!!」と粋な言葉を文面に記した。

X上でもこの写真は大きな話題を呼び「由伸、中心でメチャクチャにされる いい写真や」「囲む選手達で由伸が見えなくなっちゃうのがまたいい！」「由伸の写真素敵なのばかり」「この写真がすべてを物語っています」「朝からこの写真を見て泣いてる」などと注目されていた。

山本は3登板で3勝の離れ業。日本人選手としては2009年の松井秀喜氏以来となるワールドシリーズMVPに輝いた。



（THE ANSWER編集部）