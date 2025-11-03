鮭とキャベツのワイン蒸し【材料】（4人分）鮭 4切れキャベツ 1/4個玉ネギ 1/2個ニンジン 1/4本白ワイン 大さじ 3バター 10gしょうゆ 大さじ 1~1.5レモン汁 大さじ 1塩コショウ 適量サラダ油 大さじ 1【下準備】1、鮭は両面に塩コショウを振る。2、キャベツは手で大きめにちぎる。3、玉ネギは縦に薄切りにし、ニンジンは皮をむいて短冊切りにする。【作り方】1、中華鍋にサラダ油を入れて中火にかけ、鮭の両面に焼き色がつくまで焼く。2、玉ネギ、ニンジン、キャベツをのせて白ワインをまわしかけ、蓋をして7〜8分蒸し焼きにする。3、キャベツがしんなりしたら器に盛り、残った汁にバター、しょうゆを加え、バターが溶けたらレモン汁を加えて塩コショウで味を調え、器に盛った鮭にかける。