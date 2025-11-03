ワイン蒸しは、魚介や肉、野菜を短時間でしっとりジューシーに仕上げる調理法です。食卓に華やかな香りを広げるレシピは、おもてなしにもぴったり。


今回は、フライパンやレンジで簡単に作れる、人気のワイン蒸しレシピランキングTOP10をご紹介します。

【1位】鮭とキャベツのワイン蒸し
1位を獲得したのは、こんがり焼いた鮭と甘みたっぷりのキャベツが絶品のワイン蒸し。野菜をのせて鮭を蒸し焼きにすることで、パサつき知らずのふっくら感が生まれます。旨みたっぷりの蒸し汁はソースに活用し、バターのコクとレモンの酸味で上品な味わいに仕上げましょう。

鮭とキャベツのワイン蒸し


【材料】（4人分）

鮭 4切れ
キャベツ 1/4個
玉ネギ 1/2個
ニンジン 1/4本
白ワイン 大さじ 3
バター 10g
しょうゆ 大さじ 1~1.5
レモン汁 大さじ 1
塩コショウ 適量
サラダ油 大さじ 1

【下準備】

1、鮭は両面に塩コショウを振る。

2、キャベツは手で大きめにちぎる。



3、玉ネギは縦に薄切りにし、ニンジンは皮をむいて短冊切りにする。

【作り方】

1、中華鍋にサラダ油を入れて中火にかけ、鮭の両面に焼き色がつくまで焼く。



2、玉ネギ、ニンジン、キャベツをのせて白ワインをまわしかけ、蓋をして7〜8分蒸し焼きにする。



3、キャベツがしんなりしたら器に盛り、残った汁にバター、しょうゆを加え、バターが溶けたらレモン汁を加えて塩コショウで味を調え、器に盛った鮭にかける。





【2位】白身魚とアサリのワイン蒸し

白身魚の淡泊な旨みを引き立てるワイン蒸しが2位にランクイン。アクアパッツァのような豪華さがありながら、フライパンひとつで手軽に作れます。魚介類のワイン蒸しには、素材の味を損なわない辛口の白ワインを選ぶのがおすすめです。

【3位】キノコの白ワイン蒸し

レンジでパパッと作ったとは思えないほど、キノコの豊かな風味がしっかり感じられます。ワインが少量だけ余ったときの活用にも最適。エリンギやマッシュルームの心地良い歯応えが楽しく、ついつい箸が進みます。オレガノやバジルなどのフレッシュハーブでさらに香り高い一品に。

【4位】アサリのガーリック白ワイン蒸し

磯の香りを堪能したいときにイチオシなのが、アサリのガーリック白ワイン蒸し。ニンニクの風味が食欲をそそり、おつまみに喜ばれます。アサリは加熱しすぎると硬くなるため、口が開いたらすぐに取り出してください。蒸し汁は煮詰めてソースに活用すると、アサリのエキスがギュッと凝縮されて、深い味わいになります。

【5位】ソーセージと芽キャベツの白ワイン蒸し

ワイン蒸しはお弁当のおかずにもなりますよ。ソーセージと芽キャベツを炒めて白ワインで蒸すだけ。簡単調理なので、忙しい朝もサッと作れます。芽キャベツの代わりに普通のキャベツを使ってもおいしいです。サンドイッチやパスタ弁当の副菜にぜひお試しください。

【6位】キャベツ大量消費！ワイン蒸し

2人分でキャベツを1/4玉使うので、食物繊維や栄養補給にもぴったりです。ベーコンの塩気と旨みがキャベツに行き渡り、薄味でも十分な満足感が得られますよ。フルーティーな白ワインを使うと、爽やかさがアップ。キノコや玉ネギなどでボリュームアップしても美味です。

【7位】ブロッコリーの白ワイン蒸し

ブロッコリーは茹でると栄養素がゆで汁に流れ出てしまうため、栄養をしっかり摂るなら蒸すのが一番です。少量の白ワインやベーコンなどと蒸せば、ホクホクとした食感に。芯は硬い皮をむけば一緒に食べられ、食材を無駄にせずエコにもつながります。

【8位】カキとカブのワイン蒸し

カキやレンコン、カブを使ったワイン蒸しは冬の献立におすすめの副菜です。生カキは軽く茹でてから蒸すことで、臭みがなく旨みをしっかり感じられます。ふっくらやわらかなカキと根菜の歯応えが絶妙なハーモニー。ぜひアツアツをお召し上がりください。

【9位】スズキの洋風ワイン蒸し

レストランのようなワイン蒸しをレンジだけで完結できるレシピが9位を獲得しました。スズキはくせのない白身魚なので、キノコやブロッコリーなどと相性抜群。野菜と魚を一緒に蒸すため、しっとりするのが特徴です。バルサミコ酢の芳醇な香りとまろやかな酸味が、淡泊な素材の風味を最大限に引き出してくれます。

【10位】ハマグリのワイン蒸し

ニンニクやショウガを効かせたハマグリのワイン蒸しは、お酒のおともにもってこいです。ハマグリの身がぷっくりしてきたら火が通った目安。器に取り出し、煮詰めた蒸し汁にバターでコクをプラスしましょう。蒸し汁が多いときは、茹でたパスタにからめてペペロンチーノ風にアレンジするのも◎です。

■フライパンとレンジで簡単！ ワイン蒸しで食卓を華やかに
ワインの芳醇な香りを閉じ込めたワイン蒸しは、魚介、肉、野菜をパサつかせずに仕上げる優秀な調理法です。

アクアパッツァ風の豪華な見た目ながら、フライパンやレンジで驚くほど簡単に作れるのも魅力。

ワインはハウスワインのようにお手頃なものでOK。蒸し汁をソースに活用するコツも覚えて、ぜひレストランのような味わいを自宅で楽しんでくださいね。
(ともみ)