日本代表FW中村敬斗、スタッド・ランスのハロウィンどっきりに恐怖！？謝るスタッフに「いいよ、おもしろかった（笑）」

2023年からフランスのスタッド・ランスでプレーしてきた日本代表FW中村敬斗は、イケメン選手としても人気を誇る。

昨シーズンは仏1部リーグで11ゴールと活躍したものの、クラブが2部リーグに降格となったため、難しい状況に陥った。

仲良しだった伊東純也はチームを去り、中村も移籍を志願していたものの、クラブはそれを拒否。結局、中村は関根大輝とともにスタッド・ランスに残ることになった。そして、2部リーグでは8試合で5ゴール2アシストと格の違いを見せつける活躍を見せている。

そうしたなか、スタッド・ランスは、選手にハロウィンのどっきりを仕掛ける恒例の動画をSNSに投稿。

お面をかぶったチームメイトが物陰に隠れ、何も知らずにやってきた同僚たちを脅かすというものだ。

どっきりをされた中村は、思わず身をのけぞらせ、「びっくりしたぁ」と苦笑い。スタッフが「ごめんね、ケイト」と謝ると、「いいよ、おもしろかった」と笑顔を取り戻していた。

この投稿には「敬斗くんの笑顔が1番サポーターを元気にしてくれる」、「かわいい」、「関根選手のリアクションも見たかったな〜」などのコメントが寄せられている。

日本代表、歴代最強のイケメン男前イレブン！

今年1月に柏レイソルからスタッド・ランスに加入した関根は、23歳の日本代表DF。今シーズンは13試合中12試合に起用されており、主力としてプレーしている。