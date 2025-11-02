◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日午前９時８分開始予定）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ第７戦、敵地・ブルージェイズ戦で先発登板することが決まった。球団が発表した。「１番・投手」でスタメン出場する。

大谷は１０月２８日（同２９日）の本拠地での第４戦に先発。７回途中で９３球を投げ、６安打４失点で敗戦投手になった。第４戦の試合後には「もちろん全試合必要であれば準備したい」と、第５戦以降への登板にも意欲を示していた。中３日ながら先発のマウンドに上がることになった。

これまでメジャーでは中５、６日が中心だった大谷。メジャーでは１度だけ中３日の経験がある。エンゼルス時代で、ＷＢＣ優勝直後だった２３年４月。１７日の敵地・レッドソックス戦で先発し、２回３１球を投げたが、降雨で１時間２５分中断したことでそのまま降板となり、中３日で２１日の本拠地・ロイヤルズ戦で先発して７回２安打無失点、１１奪三振の快投を見せて勝利投手になった。

日本ハム時代も、１６年のクライマックスシリーズ最終Ｓで第１戦に先発してから中３日で第５戦に救援登板。７回１０２球、１安打無失点だった第１戦から、中３日で救援登板し、自身の持つ当時のプロ野球最速を更新する１６５キロを連発してプロ初セーブをマークした。

１４年には７月１６日に先発して５回を投げて、中２日で同１９日のオールスターで１回を投げたこともあった。