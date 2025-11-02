万バズ【かぼちゃのクリチサラダ】いいね殺到「1日で5～6人前完食」「おいしすぎて飛びます」【ママリ】

秋になるとサツマイモやかぼちゃなど、ホクホクしたものが食べたくなりませんか？腹持ちや口当たりもよく、子どもから大人まで愛されていますね。





©furafurafufu

©furafurafufu

「かぼちゃ」が安く買えたら

一度でいいので試してほしい

材料はかぼちゃ、マヨネーズ、クリームチーズのみ。ラップに包んだかぼちゃを電子レンジで加熱し、マヨネーズを加えてつぶしながら混ぜ、最後にクリームチーズを加えたら完成。シンプルな工程に、材料さえあればできちゃう！と調理するハードルが低く感じられていいですね。



この投稿には「マヨネーズとクリームチーズの酸味とコクが非常に合っていて美味しくいただきました🎃」「いつもつくるけれど、マヨネーズ無しで本当にカボチャとクリームチーズだけバージョンで、常に美味です」といったコメントが寄せられていました。



他にも、冷凍かぼちゃでも美味しくできました！という声もあり、時短でできるメニューが一品でもあると助かりますね。一度試したらレギュラーメニュー入りしてしまいそう…。秋の味覚を存分に楽しめる【かぼちゃのクリチサラダ】をぜひ作ってみてくださいね。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）