万バズ【かぼちゃのクリチサラダ】いいね殺到「1日で5～6人前完食」「おいしすぎて飛びます」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、脱サラ料理家ふらお┊初書籍『ひらめきレシピ』(@furafurafufu)さんの投稿したレシピです。秋になるとサツマイモやかぼちゃなど、ホクホクしたものが食べたくなりませんか？料理家のふらおさんは、一度でいいので試してほしい【かぼちゃのクリチサラダレシピ】を公開。材料3つで簡単おいしいと話題になりました！
材料はかぼちゃ、マヨネーズ、クリームチーズのみ。ラップに包んだかぼちゃを電子レンジで加熱し、マヨネーズを加えてつぶしながら混ぜ、最後にクリームチーズを加えたら完成。シンプルな工程に、材料さえあればできちゃう！と調理するハードルが低く感じられていいですね。
材料3つでできる【かぼちゃのクリチサラダレシピ】
秋になるとサツマイモやかぼちゃなど、ホクホクしたものが食べたくなりませんか？腹持ちや口当たりもよく、子どもから大人まで愛されていますね。
©furafurafufu
©furafurafufu
「かぼちゃ」が安く買えたら
一度でいいので試してほしい
この投稿には「マヨネーズとクリームチーズの酸味とコクが非常に合っていて美味しくいただきました🎃」「いつもつくるけれど、マヨネーズ無しで本当にカボチャとクリームチーズだけバージョンで、常に美味です」といったコメントが寄せられていました。
他にも、冷凍かぼちゃでも美味しくできました！という声もあり、時短でできるメニューが一品でもあると助かりますね。一度試したらレギュラーメニュー入りしてしまいそう…。秋の味覚を存分に楽しめる【かぼちゃのクリチサラダ】をぜひ作ってみてくださいね。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）