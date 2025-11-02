[11.1 プレミアリーグ第10節](Tottenham Hotspur Stadium)

※26:30開始

<出場メンバー>

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 24 ジェド・スペンス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 20 モハメド・クドゥス

MF 29 パペ・マタル・サール

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 39 ランダル・コロ・ムアニ

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

DF 13 デスティニー・ウドジェ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

MF 7 シャビ・シモンズ

FW 9 リシャルリソン

FW 11 マティス・テル

FW 22 ブレナン・ジョンソン

FW 28 ウィルソン・オドベール

FW 44 デーン・スカーレット

監督

トーマス・フランク

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 27 マロ・グスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 24 リース・ジェームズ

MF 25 モイセス・カイセド

MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 20 ジョアン・ペドロ

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 21 ヨレル・ハト

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 17 アンドレイ・サントス

MF 45 ロメオ・ラビア

FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス

FW 38 マルク・ギウ

FW 41 エステバン

監督

エンツォ・マレスカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります