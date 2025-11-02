トッテナムvsチェルシー スタメン発表
[11.1 プレミアリーグ第10節](Tottenham Hotspur Stadium)
※26:30開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
MF 7 シャビ・シモンズ
FW 9 リシャルリソン
FW 11 マティス・テル
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 24 リース・ジェームズ
MF 25 モイセス・カイセド
MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 38 マルク・ギウ
FW 41 エステバン
監督
エンツォ・マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります