µªÊ¿Íü²Ö¤¬¾Ð´é¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡¡À¾»³¿¿¸ê¤È¤Î¡È¤ê¤«¤·¤ó¡É½é¿ØRD¤Ï59.61ÅÀ¤Ç2°Ì
¼¢²ì¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Í½Áª²ñ
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê12·î19Æü³«Ëë¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Í½Áª²ñ¤¬1Æü¡¢¼¢²ì¡¦ÌÚ²¼¥«¥ó¥»¡¼¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¤ÇÁ´ÆüËÜÏ¢ÇÆ¤ä¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄµªÊ¿Íü²Ö¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬¡¢À¾»³¿¿¸ê¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡ÊRD¡Ë¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ë59.61ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Ï67.19ÅÀ¤Î¶ûÅÄ°éÎÉ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ËÅçÅÄ¹â»ÖÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¡£
¡¡¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¤ê¤«¤·¤ó¡É¤¬¡¢¸á¸å10»þ²á¤®¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¤¿¡£µªÊ¿¤Ï¾å¤¬¥Ô¥ó¥¯¡¢²¼¤¬¹õ¡¢À¾»³¤¬¾å²¼¹õ¤Î°áÁõ¤Ç±éµ»¡£µªÊ¿¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Å¾¸þ½éÀï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿³ê¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£RD¤Ç¹ï¤ó¤À½é¥¹¥³¥¢¤Ï59.61ÅÀ¡£5ÁÈÃæ2°Ì¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µªÊ¿¤Ï9·î29Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Ä©Àï¤òÅÅ·âÉ½ÌÀ¡£7·î¤ËÅÄÃæ°´º»¤È¤Î¡È¤¢¤º¤·¤ó¡É²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿À¾»³¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¤·¤¿µªÊ¿¡£¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2018Ç¯¤Ë¤¤¤¤Ê¤êGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©ÇÆ¤·19¡¢20Ç¯¤ÏÁ´ÆüËÜ¤âÏ¢ÇÆ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢21Ç¯¤Î±¦Â¼óÉé½ý¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤¬°ÅÅ¾¡£22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¸å¤â²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤Æ23¡Á24Ç¯¡¢24¡Á25Ç¯¤È2¥·¡¼¥º¥óÂ³¤±¤ÆÁ´µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
