アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が明かす！「イギリスの機械で売ってるんで技術もめちゃくちゃ高い」ハイグレード金貨・コイン大解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeで公開されたアンティークコインマニアの動画『【LOT2001-2073 日本銭】第3回 ギャラリアオークションTOKYO 全出品ロット解説！』と題された動画で、あらゆる時代・種類の珍しいコインをじっくり紹介している。「結構幅広いものが出ていました。穴銭から近代銭はもちろんのこと、その他もろもろ出ておりますので……」と語り、コレクター必見のレアアイテムや初出品のエラーコインまでを網羅。「うちが初めて会うエラーなどもあるので、細かいロットが多いんですけれどもね、ぜひ飽きずに皆さん見ていただきたいなと思います」と期待を煽った。
たとえば和同開珎のような古銭や、鑑定書付きのレア貨幣、加えて未鑑定品も数多く準備されており、「未鑑定のものもありますので、ぜひ下見なんか来ていただけるとありがたいです」と呼びかける。名品の数々には「スタート価格もね、抑えておりますのでぜひご入札ください」とコレクター心理をくすぐる一幕も。
コインの解説では、“明治時代の一円銀貨”“MS65”など専門用語が並び、「ハイグレード円銀出すの難しくなってきてるんですよね」「初めての一枚円銀でもいいんじゃないですかね やっぱねかっこいいですよ」と初心者にも楽しめる内容に。また、「イギリスから円銀が来るとは、これを見てる皆様よりも私たちの方がびっくりした」と、海外流通品の存在にも言及。
さらに、貴重なエラーコインや、ドラゴンスラブ・PCGSなどの多様なグレーディング技法の違いについても独自見解を披露。「やったー！ミントエラー、穴ずれイエーイ！ついにエラーをうちが！うれしい」「平成の時代の方がエラーを弾く技術が高いはずなんですよ そうだから平成のって希少価値が高い」と希少性もアピール。また、「イギリスの機械で売ってるんで技術もめちゃくちゃ高い」と日本コインの品質にも自信をのぞかせる。
動画のラストでは「円銀あんなに出るなんてなんかちゃんとしたオークションみたいな 素晴らしい」「初めての一枚円銀でもいいんじゃないですかね。やっぱねかっこいいですよ」と再度強調し、「この次は紙幣パートに移りますのでまた次の動画でお会いしましょう」と締めくくった。コインコレクターのみならず、エンタメ感覚でも楽しめる内容となっている。
たとえば和同開珎のような古銭や、鑑定書付きのレア貨幣、加えて未鑑定品も数多く準備されており、「未鑑定のものもありますので、ぜひ下見なんか来ていただけるとありがたいです」と呼びかける。名品の数々には「スタート価格もね、抑えておりますのでぜひご入札ください」とコレクター心理をくすぐる一幕も。
コインの解説では、“明治時代の一円銀貨”“MS65”など専門用語が並び、「ハイグレード円銀出すの難しくなってきてるんですよね」「初めての一枚円銀でもいいんじゃないですかね やっぱねかっこいいですよ」と初心者にも楽しめる内容に。また、「イギリスから円銀が来るとは、これを見てる皆様よりも私たちの方がびっくりした」と、海外流通品の存在にも言及。
さらに、貴重なエラーコインや、ドラゴンスラブ・PCGSなどの多様なグレーディング技法の違いについても独自見解を披露。「やったー！ミントエラー、穴ずれイエーイ！ついにエラーをうちが！うれしい」「平成の時代の方がエラーを弾く技術が高いはずなんですよ そうだから平成のって希少価値が高い」と希少性もアピール。また、「イギリスの機械で売ってるんで技術もめちゃくちゃ高い」と日本コインの品質にも自信をのぞかせる。
動画のラストでは「円銀あんなに出るなんてなんかちゃんとしたオークションみたいな 素晴らしい」「初めての一枚円銀でもいいんじゃないですかね。やっぱねかっこいいですよ」と再度強調し、「この次は紙幣パートに移りますのでまた次の動画でお会いしましょう」と締めくくった。コインコレクターのみならず、エンタメ感覚でも楽しめる内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏「虫喰いの跡も歴史！」紙幣に秘められた“お宝”逸話を披露
アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏「英国コインの“激レア度”を語る！『これはブルーアイズホワイトドラゴンです』」
アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏「これが人類最古のコインだ！」第3回ギャラリアオークション東京の全ロット徹底プレビュー
チャンネル情報
アンティークコインを扱うお店『アンティークコインギャラリア』のYouTubeチャンネル『アンティークコインマニア』です！アンティークコインの幅広い世界をわかりやすく、みなさまの『知りたいこと』を熱い情熱を持って真っ直ぐに解説するチャンネルです！広くて浅い、アンティークコインの沼でお待ちしております。