B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が運営する「サーティワン アイスクリーム」が、サンリオ（東京都品川区）の人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を、11月1日から実施しています。

【画像】「さすがに食べたい！」 これが、キティが好きな「ママが作ったアップルパイ」イメージのサンデーです！

開始日の11月1日は「ハローキティ」の誕生日。同コラボは2024年に初めて実施され、今年は「ハローキティ」に加え、双子の妹「ハローミミィ」と、ハローキティのお家に住んでいるお友だちの「タイニーチャム」が登場します。

「ハローキティ スペシャルダブルカップ」は、好きなアイスクリーム（スモール／レギュラー）を2個選べる商品で、カップにはいろいろな顔の「ハローキティ」やモチーフがデザインされています。トッピングのアイシングビスケットは3種類で、いずれか1個がランダムでトッピングされます。さらに、同店の人気フレーバー「ポッピングシャワー」デザインの「ハローキティ アイスクリームチャーム」も付きます。価格はスモールダブルが680円（以下、税込み）、レギュラーダブルが930円。

「ハローキティ ダブルカップ」は、好きなアイスクリーム（スモール／レギュラー）を2個選べる商品。カップのデザインは「ハローキティ」と「ミミィ」が仲良くアイスクリームを楽しんでいるデザインAと、「タイニーチャム」も加わったデザインBの2種類です。同商品には先着で「ハローキティ バースデーピック」が付きます。価格はスモールダブルが510円、レギュラーダブルが760円。

「ハローキティ アップルパイサンデー」は、「ハローキティ」の好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージしたサンデー。好きなスモールサイズのアイスクリーム2個に、ホイップクリームと角切りリンゴ入りのリンゴソース、発酵バターの香りとアーモンドの香ばしさを感じられるサクサク食感のパイがトッピングされています。リンゴ型チョコレートと、「ハローキティ」「ハローミミィ」「タイニーチャム」のピック付き。また、「ハローキティ」と「ハローミミィ」のリバーシブルスリーブが付いています。価格は1370円です。

「ハローキティ シングルサンデー」は、好きなスモールサイズのアイスクリームに、「ハローキティ」のチョコレートとホイップクリーム、カラースプレーをトッピングしたサンデーです。カップのスリーブはオリジナルデザインのシールになっており、いろいろなフレーバーデザインをイメージして“お着替え”した「ハローキティ」たちのデザインとなっています。価格は560円。

「ハローキティ アイスクリームセット」は、好きなアイスクリーム（スモール／レギュラー）を8個選べるセットで、ハートの中から「ハローキティ」たちがのぞいているデザイン。カップも同店のフレーバーとコラボしたオリジナルデザインとなっています。また、ふわふわ素材のオリジナルブランケットも付いています。価格はスモールが2990円、レギュラーが3550円。

「ハローキティ フレッシュパック ミニ」は、好きなアイスクリームを大容量で持ち帰れる商品で、「ハローキティ」が大きくデザインされた限定カップで提供されます。キルティングのピンクサテン生地でできた「ハローキティ バニティポーチ」付きで、「ラブポーションサーティワン」デザインの「ハローキティ」がプリントされています。価格は1450円。

コラボ商品について、SNSでは「これは、買いに行かねば」「アップルパイサンデーは絶対食べる」「かわいすぎる」「仕事終わったらすぐ買いに行こ！」「うまそ！！」「ポーチ欲しいです」「またまたうれしいコラボ！」「なくなるまえに頑張らなきゃ！！」「サーティワンに通うか」「ほぼ全部買いたい」「全部かわいい」など、期待の声が多く寄せられています。

商品はいずれも、11月27日まで販売中。なくなり次第終了です。