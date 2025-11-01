離脱中の日本代表DF高井幸大、トッテナム監督が現状を説明 「大腿四頭筋に問題、もうすぐトレーニング復帰予定」

今夏にJ1川崎フロンターレからプレミアリーグの名門トッテナムに移籍した日本代表DF高井幸大。

高井は、身長192cmの長身で、足元にも優れた日本期待の大器だ。トッテナムは彼を獲得するのにJリーグ史上最高額となる500万ポンド（約10億円）の移籍金を支払ったとされている。

ただ、高井はいまだに新天地でのデビューを果たせていない。加入後に足底筋膜炎（足底腱膜炎）による離脱を強いられ、プレシーズンツアーにも参加できなかった。

クラブ公式によれば、トーマス・フランク監督は、高井の現状についてこう説明していた。

「幸大は大腿四頭筋に問題がある。彼はもうすぐトレーニングを始める予定だ」

『football.london』によると、フランク監督は「高井の問題は？同じ足に問題があるのか」という質問に対して、「大腿四頭筋だ。近いうちにトレーニングに復帰する予定」と答えていたという。

大腿四頭筋は、太もも前部の筋肉（ハムストリングは太ももの後ろ側）。足底筋膜炎とは別の問題を抱えていたようだ。それでも練習復帰には近づいているという。

高井は日本代表にとっても重要な存在なだけに、早い復帰を願うばかりだ。