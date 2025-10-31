NHK敏腕プロデューサーとの腕組みデートで、新パートナーとの半同棲が発覚した女優・安達祐実（44）。NEWSポストセブンでは、その男性A氏を連日のように送迎する安達の姿を報じている。2度の結婚と2児の子育て、女優のかたわら妻や母として生きてきた彼女は元夫らと独自の距離感で接していた──。

【写真】白昼、安達祐実の腰をガッツリ掴むグラサン新恋人、井戸田、現妻、「19歳娘」とのディズニー満喫ショット

現在、安達はA氏と前夫の2023年に離婚したカメラマン・桑島智輝氏（46）との間にできた長男と新たな生活をスタートさせているが、取材班が目撃したのは安達の意外な行動だった。

今年10月上旬の平日の昼下がり、安達が自宅近くのレストランに入店すると、ほどなくして金髪の男性が彼女と同じテーブルに座る。身振り手振りでほほ笑むこの男性は元夫の桑島氏だった。居合わせた客が語る。

「まるで夫婦や恋人同士といった雰囲気でした。安達さんは目力が強く、男性のことをジッと見つめる姿が印象的でした。とても表情豊かで、全身からオーラが滲み出ていました。お会計でレジに集まったほかのお客さんたちも、すぐに彼女に気づいていましたよ」

2時間ほどかけてランチを終えた2人はそれぞれ別れ、安達は長男と合流して公園へ向かい、桑島氏は都心方面へ消えた。スポーツ紙記者が語る。

「元夫がわざわざ安達さんの自宅近くにあるレストランを訪れて、少なくとも2人の間にわだかまりなどはないようです。

桑島さんと離婚した際、安達さんが『私たちの写真は、変化を重ねながら今後も続いていきます』とコメントしていたように、親としてお子さんの近況などについて話していたのではないでしょうか」

沈黙を守るのは…

一方、元妻の熱愛に沈黙を続けているのは、最初の夫であるお笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（52）だった。2005年に安達と電撃結婚した井戸田は翌年に長女を授かったが、2009年に離婚。長女の親権は安達が持ち、養育費は井戸田が支払うことで合意した。

「安達さんは井戸田さんとの離婚理由について、『総称するならすれ違い。嫌いになって憎しみ合って別れたわけではない』と語っていました。

離婚後も一緒に食事や買い物に行っていたそうで、2012年に彼女が入院した際には井戸田さんがお見舞いに訪れていました。

何度も復縁説が報じられ、彼は『最初に復縁を迫ったときは"ムリ、ムリ、ムリ"と言われ、2回目は"結構です"と拒否された』ことを明かしていました」（同前）

離婚から13年経った2022年9月、井戸田はモデルの蜂山晏海（33）と再婚。しかし、その翌年には妻と前妻・安達との娘との3ショット写真をSNSに投稿していた。

「写真では妻の腰に手を当てていて、娘さんと笑顔でうつる井戸田さんは幸せそうでした。安達さんもこのことについては了承しているようです。現在、19歳になった娘さんの自由にさせてあげたのでしょう」（同前）

井戸田は今年3月に行われた娘の高校の卒業式で、安達と再会していたことを自身のYouTubeチャンネルで明かしていた。

「卒業式後にクラスで集合写真を撮影する際、『娘に名前呼ばれて、俺出て行ったのよ。上手から井戸田、下手から安達が出てきてさ、ちょっとザワつくというか……』と、打ち明けた。

『（井戸田と安達）2人も真ん中で撮りたいからさ、ちょっと肩がぶつかってさ。照れたもんね、俺』と、久しぶりに家族3人で写真が撮れたことを喜んでいました。

娘さんの卒業式には井戸田さんの妻や長男も出席していましたが、安達さんも快く受け入れていたそうです」（同前）

波乱万丈の人生を乗り越える安達は今、枠にとらわれない、子どもたちの幸せを第一に考えた"家族の距離感"を大切にしているようだ。