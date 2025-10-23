ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 新パートナーと半同棲報道の安達祐実 世間を驚かせた母親との絶縁報… 安達祐実 エンタメ・芸能ニュース NEWSポストセブン 新パートナーと半同棲報道の安達祐実 世間を驚かせた母親との絶縁報道も 2025年10月23日 7時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 新たな恋人との半同棲が報じられた安達祐実について、ポストセブンが伝えた 昨年1月には母親との「絶縁」が報じられ、世間を驚かせたという 母親は今回の安達の報道に対し、「全然何も…」と多くを語らなかったそう 記事を読む おすすめ記事 新垣結衣、相次ぐCM“卒業”と夫・星野源の「うんざりでした」発言でファンがやきもきする“夫婦で隠居”説 2025年10月22日 19時30分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「わし、ボケナスのアホ全部殺すけえ」 通行人をハンマーで殴り、包丁で突き刺して8名殺傷「池袋通り魔事件」の一部始終 死刑は執行されないまま「26年」 2025年9月8日 6時11分 《独自》渡邊渚とNHKの間でトラブルか「担当ディレクターは休職」密着番組“お蔵入り”の理由とその裏側 2025年10月22日 17時0分 東京都立多摩総合医療センターで個人情報流出 「駅のトイレでUSB拾った」郵便で患者の個人情報が届く 病院で管理するUSBに紛失は確認できず 2025年10月22日 20時44分