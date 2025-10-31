Ｍ＆Ａ総研は急反発、２６年９月期増収増益へ

Ｍ＆Ａ総研ホールディングス<9552.T>は急反発。３０日取引終了後、２６年９月期連結業績予想について売上高を２２１億８４００万円（前期比３３．６％増）、営業利益を５９億９３００万円（同２０．７％増）と発表した。前期から一転増益となる見通しを示したことが好感されている。



同時に発表した２５年９月期決算は売上高が１６６億２００万円（前の期比０．３％増）、営業利益が４９億６４００万円（同４１．０％減）だった。主力のＭ＆Ａ仲介事業が振るわなかったほか、コンサルティング事業は旺盛な需要を背景に大幅増収となった一方で積極的な採用活動により損失が膨らんだ。なお、上場後初の配当として年５円を実施することを決定。今期については未定とした。



出所：MINKABU PRESS