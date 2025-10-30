ケンシロウ「配属ガチャは運命…」元トヨタ車体社員が語る工場現場のリアルと当たり部署とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube「即日入寮チャンネル」で転職アドバイスを発信するケンシロウさんが、「【暴露】元トヨタ車体社員が全て話します｜仕事内容・配属・人間関係のリアルとは？」と題した最新動画で、元トヨタ車体社員時代のリアルな体験談を披露した。動画冒頭でケンシロウさんは「転職で騙されないための情報を発信しています」と説明しつつ、今回は自身の過去にさかのぼる形で、実体験からくる内幕をじっくり語っている。
動画内では、まず「トヨタ車体ってかなりの人気求人。愛知県で年収トップクラスなので、志望者も多い」と会社の人気ぶりを強調。そのうえで「ブランドと給料面で決めた。トヨタに就職していれば間違いないと思ったのが理由」と、選択したきっかけを飾らずに明かした。
配属が決まった部署はプラスチック加工を行う『整形科』。仕事内容については「整形科ってフロントバンパーやダッシュボードなどの部品を作る部署。最初は現場作業だったけど、半年足らずで機械オペレーター業務を担当。3億円クラスの機械を扱うオペレーターは、社員しかできなかった」と説明。「当時は全部手動。基板に数百個のボタンが並ぶ…いまは一個押すだけで済むからオペレーター業務はめっちゃ楽」と当時と今の違いも語った。
部署ごとの「当たり外れ」については、「配属ガチャがある。組み立てやボディ科は重労働で、例えば組み立て配属の同期は“バネ指”になったり、手が真っ黒でお風呂でも取れなかった」と裏話を披露。一方で「塗装や検査、物流ならかなり“当たり”。タッチペンしか握ってない仕事も」と配属先の実態も赤裸々に明かした。「配属先は選べず、希望3～5は出したもののすべて外れ、整形科に。今思えば資格が活かせる保全もよかったと後悔」とぶっちゃけトークも。
気になる職場の人間関係については「僕のところは良かった。趣味が合う先輩が多くて仲良くなれた」と述べつつ、「合わない人ももちろんいた。無視されることもあったし、厳しさを教えてもらった」と社会人としての人間模様も隠さず吐露した。「誘われたら新しいことに挑戦してみると、人間関係が築ける」と職場での処世術もアドバイス。
最後は「こういうカジュアルな対談も今後取り入れていきたい。質問はコメント欄で募集中！」と呼びかけた。
最後は「こういうカジュアルな対談も今後取り入れていきたい。質問はコメント欄で募集中！」と呼びかけた。
チャンネル情報
「即日転職をしたい...」「入寮して節約したい!!」というご希望の方から「工場勤務ってどんな感じ?」という方までが、工場の転職についてさらに知識を深められるチャンネルを目指しています。僕自身も工場出身ということもあり、現場のリアルをしっかり理解した上で発信をし、少しでも人生がプラスになるように心がけています！