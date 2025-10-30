この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube「即日入寮チャンネル」で転職アドバイスを発信するケンシロウさんが、「【暴露】元トヨタ車体社員が全て話します｜仕事内容・配属・人間関係のリアルとは？」と題した最新動画で、元トヨタ車体社員時代のリアルな体験談を披露した。動画冒頭でケンシロウさんは「転職で騙されないための情報を発信しています」と説明しつつ、今回は自身の過去にさかのぼる形で、実体験からくる内幕をじっくり語っている。

動画内では、まず「トヨタ車体ってかなりの人気求人。愛知県で年収トップクラスなので、志望者も多い」と会社の人気ぶりを強調。そのうえで「ブランドと給料面で決めた。トヨタに就職していれば間違いないと思ったのが理由」と、選択したきっかけを飾らずに明かした。

配属が決まった部署はプラスチック加工を行う『整形科』。仕事内容については「整形科ってフロントバンパーやダッシュボードなどの部品を作る部署。最初は現場作業だったけど、半年足らずで機械オペレーター業務を担当。3億円クラスの機械を扱うオペレーターは、社員しかできなかった」と説明。「当時は全部手動。基板に数百個のボタンが並ぶ…いまは一個押すだけで済むからオペレーター業務はめっちゃ楽」と当時と今の違いも語った。

部署ごとの「当たり外れ」については、「配属ガチャがある。組み立てやボディ科は重労働で、例えば組み立て配属の同期は“バネ指”になったり、手が真っ黒でお風呂でも取れなかった」と裏話を披露。一方で「塗装や検査、物流ならかなり“当たり”。タッチペンしか握ってない仕事も」と配属先の実態も赤裸々に明かした。「配属先は選べず、希望3～5は出したもののすべて外れ、整形科に。今思えば資格が活かせる保全もよかったと後悔」とぶっちゃけトークも。

気になる職場の人間関係については「僕のところは良かった。趣味が合う先輩が多くて仲良くなれた」と述べつつ、「合わない人ももちろんいた。無視されることもあったし、厳しさを教えてもらった」と社会人としての人間模様も隠さず吐露した。「誘われたら新しいことに挑戦してみると、人間関係が築ける」と職場での処世術もアドバイス。

最後は「こういうカジュアルな対談も今後取り入れていきたい。質問はコメント欄で募集中！」「動画が参考になった方は高評価とチャンネル登録を」と呼びかけ、LINEでの転職相談や求人情報の無料配布も案内。視聴者へのサービス精神とともに、「また次回の動画でお会いしましょう。アーバイヨ！」と動画を締めくくった。

