10月28日、タレント・岡田結実がNHK『あさイチ』に出演した。視聴者からは《あれ、こんなだったっけ……》と、その“変貌ぶり”に戸惑いの声が上がっている。

【写真】「幸せ太りかな」と言われている岡田結実の近影

“共演NG”の父ともツーショット解禁

今年4月に結婚を発表した岡田。お相手は美容関係の会社に勤める同年代の一般男性で、プライベートの場で出会い、1年ほどの交際期間を経てゴールインしたという。結婚報告では、自身のインスタグラムに直筆の文書を投稿し、《こういった文書を書くときの手書きに、密かに憧れていました》と初々しく幸せをにじませていた。

父のますだおかだ・岡田圭右は当時、愛娘の結婚を「まったく予期していなかった」と、とても驚いたという。

「圭右さんは結実さんの恋愛にはノータッチで、まさに“想定外だった”とラジオ番組で語っています。“頭が真っ白になった”と、父親の顔をのぞかせていました。共演NGとされる2人ですが、今年8月には結実さんのインスタグラムで初のツーショットを公開。旦那さんと3人で楽しく食事する様子がアップされていました」（芸能ライター）

結婚後も、岡田は精力的に活動。女優としての仕事も順調で、11月からは黒澤明原作の名作『醉いどれ天使』で初舞台にも挑戦している。10月17日には、舞台の制作発表会でのオフショットをインスタグラムに公開。黒のシックなロングドレスを着用した岡田は、これまでの元気で明るいイメージとは違い、大人の色気を魅せている。

続いて27日にもさまざまなスタイルの衣装ショットを投稿し、コメント欄では《かわいい！最高》《どれも美人》と好評を得ていた。

「二重あご」気にしていたことも

しかし、翌日のテレビ画面で見る岡田は何だか様子が違っている。『あさイチ』に出演した姿は、顔に丸みを帯び、首や肩回りの肉付きもよくムチムチとした印象だ。X（旧ツイッター）上は、

《めっちゃ巨大化してるやん！》

《なんか貫禄出たな》

《ぽっちゃりしてきた？》

《えっ、別人？外見がずいぶん変わったな》

とザワついている。

「《しあわせ太りか》という声もあるようですが、結実さんは過去にも激太り報道を何度かされたことがあります。NHKのグルメ番組の応援団長を務め、お酒もお好きなよう。以前、本人も“二重あごを何とかしたい”と気にしていたことがあるように、とくに顔まわりにお肉がつきやすいタイプなのかもしれませんね」（前出・芸能ライター）

中には《もう岡田じゃん》《どんどん親父に似てきたな》というコメントも。芸では父を尊敬しているという結実だが、外見まで近づいてしまうのは“想定外”だろう。