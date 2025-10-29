ＡＲＥＨＤは２６年３月期業績予想を上方修正、年間配当予想は４０円増額 ＡＲＥＨＤは２６年３月期業績予想を上方修正、年間配当予想は４０円増額

ＡＲＥホールディングス<5857.T>は２９日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高を従来予想の４４８１億９９００万円から５１７０億円（前期比２．１％増）、営業利益を２２０億円から３００億円（同５０．１％増）、最終利益を１６１億７９００万円から２１６億円（同５０．８％増）に引き上げた。同時に年間配当予想は中間・期末各４０円の年８０円から同各６０円の年１２０円（前期は８０円）に４０円増額した。



第２四半期累計（４～９月）は、売上高が２３８２億３９００万円（前年同期比０．９％減）、営業利益が１５３億３２００万円（同８４．３％増）、最終利益が１０８億４９００万円（同６４．３％増）になった。貴金属リサイクル事業で金価格の上昇により金の販売額が想定以上に伸びたことで売上高が計画を超えた。加えて、米欧の金銀市場の需給変動を背景に裁定取引の成果が過去最大になったうえ、米国への金銀流入量の増加に伴い倉庫分野における保管量が増えたことなどが利益を押し上げた。



出所：MINKABU PRESS