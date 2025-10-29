◇ワールドシリーズ第4戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席は四球を選んで出塁した。

初回、投手として2人の走者を出しながらも最後は2死一、二塁からカークを一飛に打ち取って無失点。その直後、慌ただしく打席の準備をしてからバッターボックスに入ると、冷静に相手先発・ビーバーの球を見極め、フルカウントから四球を選んで出塁。これでWS第2戦の第4打席から11打席連続出塁となった。連続四球は第3戦の第5打席から6に伸びた。11打席連続出塁はポストシーズン（PS）史上最長記録となった。

前夜は歴史的死闘となった延長18回、6時間39分の延長戦を制し、チームはサヨナラ勝ち。大谷は2本塁打を含む4安打3打点、4連続敬遠を含む5四球で全9打席出塁し、1試合9出塁はポストシーズン新記録と記録尽くしの一戦となった。

9出塁とダイヤモンドを駆け回って疲労度が心配されが、前日の試合後には「もう早く帰って寝て、明日に備えたい」と17時間後に迫った第4戦の先発へ意欲十分だった。

PSでの投打同時出場はブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦以来。この試合では3本塁打に加え7回途中2安打無失点10奪三振と二刀流で大暴れし、チームをWS進出に導きシリーズMVPを獲得した。

この日の第4戦に勝利すれば2年連続の世界一に王手をかける。