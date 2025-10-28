イタズラをする犬を『コラ！』と叱ったら…まさかの反抗的すぎる表情は、記事執筆時点で33万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：イタズラする犬を『コラ！』と叱ったら…まさかの『反抗的すぎる表情』】

イタズラする犬を『コラ！』と叱ったら…

Xアカウント『@beagle_0408』に投稿されたのは、ビーグル「ふて」ちゃんのお姿。

イタズラをしているところを飼い主さんに目撃されて、『コラ！』と注意されると…全力で反抗的な表情を浮かべるというのです。

まさかの反抗的すぎる表情が話題に

飼い主さんのお洋服をくわえてクッションの上に座り込んでいたというふてちゃん。注意されると…ジト目で何とも不服そうに睨み返してきたのだとか。

『ふてぶてしい』という表現がぴったりな反抗的態度を見せるふてちゃんのお姿は、多くの人々をクスッと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「いい目をしてらっしゃる」「なんともふてぶてしい」「中2みたいｗｗ」「とても不満なのです」などのコメントが寄せられています。

お転婆すぎるビーグルの女の子♡

2024年4月8日生まれのふてちゃんは、暇さえあればイタズラをするというとってもお転婆な女の子。取り込んだばかりの洗濯物も、飼い主さんのスリッパも…ふてちゃんの手に掛かれば何でも獲物に変化してしまうのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすふてちゃんのお姿は日々多くの人々にビーグルの魅力、たくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@beagle_0408」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。